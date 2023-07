Santa Cruz: deterioro y equipos en mal estado afectan la atención en centros de salud

“Se comunica a la población que no se realizarán ecografías hasta que se haga mantenimiento al equipo”, con este aviso se encontraron este lunes los pacientes que acudieron al centro de salud San Carlos, ubicado en la zona norte de la ciudad. En el otro extremo de la urbe, el personal mostró los daños que sufrió el techo del centro 25 de Diciembre, donde parte del cielo falso se desplomó. Lo que sucede en estos dos establecimientos es solo una muestra de las condiciones en que se encuentran los centros de primer nivel, que adolecen la falta de medicamentos, materiales básicos, equipos y personal de salud.

Christian Ulrich, secretario general del Sirmes Red Este y vocero del Fesirmes, cuestionó la falta de respuesta de la Alcaldía a las diversas solicitudes que h an hecho para mejorar la infraestructura y atender las necesidades en los centros. “Afortunadamente fue un accidente sin daños personales, pero esto es una muestra de que no se hace un mantenimiento adecuado a los centros de salud. Hemos estado solicitando al alcalde Jhonny Fernández que observe cómo estamos trabajando y que sus mandos medios e intermedios visiten y supervisen las condiciones de salud, ya que los centros se están cayendo”, señaló Ulrich.

Tras la inspección, la comitiva advirtió que el cielo falso del pasillo también puede ceder en cualquier momento y que se necesita mobiliario nuevo. Por ejemplo, las sillas de la sala de espera están rotas, sin espaldar o tienen solo los soportes. “Venimos reclamando mantenimiento no solamente de las instalaciones, sino de los equipos”, insistió Ulrich.

Faltan medicamentos Las quejas por la falta de medicamentos no se dejaron esperar. Irma Mejía que, junto a sus hijos Fabiana (5) y Thiago (7), esperaba por atención en el 25 de Diciembre, indicó que en la farmacia institucional no siempre encuentran todos los medicamentos, por lo que deben comprarlos por su cuenta.

“El otro día vine con mi hijo y me recetaron ampollas (antibióticos) que no había en la farmacia (del centro). Más bien no eran tan caras”, indicó.