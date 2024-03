Santa Cruz, donde invertir en bienes raíces es un negocio seguro

¿Qué hace que un departamento como Santa Cruz se haya convertido en un polo de atracción, no solo de personas, como un fenómeno migratorio que inició en los ´50 y no se ha detenido hasta hoy, sino que últimamente también de capitales y empresas? La explicación tiene que ver con las oportunidades de negocios y de realización personal que ofrece la región.



El avance de Santa Cruz en los últimos setenta años no ha sido fácil, ha sido azaroso, más bien, pero su alma instituyente y el espíritu indomable que la caracteriza, le han permitido salir adelante, y dos sectores que demuestran esto son el inmobiliario y de la construcción, que tienen que ver con la inversión en inmuebles para vivienda, comercio, alquiler o anticrético.



Por mucho, muchísimo tiempo, Santa Cruz de la Sierra no pasó de ser una aldea, y no fue sino hasta hace poco, poquísimos años, que la mancha urbana de la “ciudad de los anillos” se extendió de forma vertiginosa y no solo de manera horizontal, sino también, verticalmente.



Se dice que en los años ´60, un “camba” viajó a La Paz, por entonces la ciudad más moderna de Bolivia, quedando boquiabierto ante los edificios de muchos pisos de altura que veía. A su retorno, dijo que lo que más le había impresionado de La Paz era que ¡había Universidades por todas partes! Para que se entienda el chiste: Por esos años, el único edificio alto que había en Santa Cruz de la Sierra era el de la Universidad Gabriel René Moreno, de apenas 4 pisos, de ahí que el visitante pensó que todos los edificios altos de La Paz eran universidades…



Pero, más allá de la anécdota, esa situación ha cambiado luego del grandioso avance urbanístico hasta donde ha llegado. Veamos algunos rasgos distintivos de la capital cruceña:



¿Se anima a aventurar un número de cuántos edificios de 10 pisos o más hay en la ciudad? ¿Cuántas licencias de construcción se otorgaron durante los últimos cinco años?



¿Sabía que, pese a la recesión inmobiliaria post pandemia, hay una crecida de proyectos, una baja de stocks de inmuebles y una subida de precios de venta en Santa Cruz de la Sierra? ¿Que la tasa de ocupación a largo plazo de residenciales en los últimos 20 años es del 97% y la vacancia promedio de apenas 3%? ¡Esto solo se ve en Europa o Estados Unidos!



¿Sabía Ud. que el crédito de vivienda social marcó “un antes y un después” en la historia del sector inmobiliario cruceño y que gracias a ello, la clase media y media emergente, que nunca soñó con una vivienda propia, hoy tiene la posibilidad de lograrlo?



¿Que, de la cartera bancaria de 7.100 millones de dólares, un 26% es crédito hipotecario, 4.000 millones para vivienda de interés social, y 2.500 millones fueron colocados en Santa Cruz?



¿Sabía Ud. que la credibilidad del empresariado cruceño ha canalizado tecnología de punta para construir la primera Ciudad Inteligente -la Nueva Santa Cruz- un proyecto del Grupo Empresarial Lafuente con asesoramiento de LH – Korea Land and Housing Corporation, las empresas coreanas de ingeniería de diseño SUNJIN y PYUNGHWA, y la empresa CONNAL?



¿Que en Santa Cruz se utiliza metodologías como Lean Construction, Building Information Modeling y Tecnologías de Construcción Industrializada, además de Big Data, Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas y Business Intelligence para proyectos inmobiliarios?



¿Sabía que la conciencia social y medioambiental en Santa Cruz no es un discurso y que ejemplo de ello son Manzana 40 y Green Tower, entre otros?



¿Que la democratización del mercado inmobiliario con Blockchain permite tokenizar/fraccionar activos inmobiliarios en m2 e invertir desde 1.000 dólares en Santa Cruz?



Julio César Valenzuela Roca, CEO de Citrino Capitales Inmobiliarios, destaca que pese a la pandemia y la difícil coyuntura, el sector inmobiliario cruceño ha demostrado resiliencia, de ahí que invertir en un inmueble es la mejor alternativa para convertir en activos tangibles los Bolivianos o dólares que las personas atesoran sin ganar intereses, considerando que el crecimiento poblacional garantiza el pago de alquileres, además de la ganancia de plusvalía.



Toda esta información y respuestas a otras preguntas están contenidas en el Informe “Santa Cruz – Bolivia: Donde invertir en bienes raíces es un negocio seguro”, que acaba de lanzar el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con espectaculares imágenes y abundantes datos, cuadros y gráficos a partir de importantes temáticas desarrolladas por especialistas del sector (https://ibce.org.bo/ibcemail/index.php?id=3235&a=3).



Volviendo a la anécdota de más arriba: ¿Sabía que en los últimos 20 años se ha dado un aumento significativo en la densificación urbana con la construcción de altas edificaciones en Santa Cruz de la Sierra? Según un estudio de Citrino Capitales Inmobiliarios, a la fecha suman ya 261 edificios de 10 o más pisos en la capital cruceña, de los que 51 se construyeron en los últimos cinco años.



¿No le inspira todo esto a pensar que invertir en bienes raíces en Santa Cruz es un negocio seguro?