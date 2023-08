Santa Cruz es afectada por un bloqueo de carreteras cada tres días

Para graficar el impacto del problema, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), estimó un daño económico de $us 110 millones a causa de los 11 días de un bloqueo propiciado por campesinos y sectores sociales de Buena Vista, que demandan la construcción de la ruta Santa Cruz km 13 - Las Cruces - Buena Vista.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) cálculo una pérdida de $us 10 millones por día de bloqueo, en tanto que, desde Cochabamba, la dirigencia del agro habla de una afectación de $us 500.000.

La medida radical del bloqueo también dejó efectos adversos en Cochabamba. Según el presidente de la Cámara Agropecuaria de esta región, Rolando Morales, la limitación de circulación frenó las operaciones comerciales con Santa Cruz, de ida y de vuelta, y con Beni. Este último es mercado natural de destino de verduras, hortalizas, cítricos y frutas que se producen en comunidades del trópico cochabambino. “El efecto negativo se traduce en un perjuicio económico estimado de $us 500.000 millones”, expresó el dirigente.

Afirmaron que las pérdidas son cuantiosas en la cadena productiva de la leche. Sin mencionar las exportaciones, Fedeple estimó un daño de Bs 3,6 millones ($us 500.000) en valor bruto de producción en 10 días de bloqueo.

“No hay que olvidar al transportista que lleva la leche a la industria, la industria que no acopia y no vende, el minorista que vende al detalle y el consumidor final en las provincias y otros departamentos que no pueden consumir o usar la leche, como materia prima, para transformar bienes de consumo”, puntualizaron desde Fedeple.