Santa Cruz: feminicida confiesa doble crimen y aceptará 30 años en juicio abreviado

El carné estaba en su cartera

Confesó todo y aceptó 30 años

Cristian Franco Condori, en su declaración ante el fiscal Daniel Ortuño, que duró casi tres horas, confesó los dos crímenes y aseguró que “estaba cansado de vivir”. Pidió ser detenido “para no cometer más crímenes”.



En su declaración, además dijo, que no se arrepintió de lo que hizo. Dijo que sus padres son de Yapacaní. Declaró que primero vivió en la casa de una tía, luego con su novia y hace tres meses alquiló el inmueble donde se dedicaba a la venta de tarjetas de diferentes operadoras telefónicas. Con su novia no pasó ningún problema.



Mientras vendía fue que conoció a Carla Patricia y a Viviana. Empezó a venderles tarjetas y hasta darles fiado y fue de esa forma que se ganó la confianza con ambas. Con esa confianza, les invitaba bebidas alcohólicas.



Confesó que el domingo de la semana pasada mató a Viviana, la enterró en la misma habitación donde funcionaba como tienda de tarjetas. Este domingo recibió la visita de Carla Patricia Durán Montero y empezó a consumir bebidas alcohólicas para luego eliminarla utilizando el mismo método, asfixiándola con su brazo para agredirlas sexualmente.



Las víctimas no eran amigas, no había relación entre ellas, según las pesquisas de la Felcv y la Fiscalía hizo hasta ayer para esclarecer este hecho.



En plena declaración, el sujeto confesó los dos crímenes y aceptó someterse a un procedimiento abreviado y 30 años de cárcel. Estaba sin abogado y la Fiscalía convocó a un defensor para cumplir con los procedimientos legales.



Durante toda la declaración, el hombre mostró tranquilidad, conducta que dejó sorprendidos a los mismos policías, el fiscal y los abogados de ambas partes.



Los padres del feminicida recibieron la noticia y se comunicaron con el abogado asegurando que estarán este martes para asistirlo con ropa y alimentación.



El director de la Felcv Roberto Porcel aseguró que se realizan las investigaciones y se espera que los familiares recojan los restos de las dos víctimas de la morgue. Pórcel, aseguró que se trata de un caso estremecedor por sus características, un caso no común.



El jefe policial manifestó que dentro de las investigaciones se tiene fijado convocar al dueño de la tienda para que preste declaraciones a fin de acumular mayores elementos de prueba.



El inmueble ubicado por el cuarto anillo Villa Warnes quedó precintado por la Fiscalía por razones de investigación.



La audiencia cautelar se desarrollará hoy y el fiscal Daniel Ortuño presentará el acuerdo de procedimiento abreviado por 30 años de cárcel ante el juez para su homologación. El feminicida aceptó toda la responsabilidad y pidió ser encarcelado.



Es posible que la cautelar se desarrolle hoy en la Felcv por razones de seguridad y para evitar posibles incidentes entre familiares.



Con este doble feminicidio, ya suman cinco en lo que va de este año en Santa Cruz de la Sierra. En todos los hechos ya existen responsables detenidos señalados por el delito de femincidio. La cifra es elevada y revela que este tipo de violencia no cesa.