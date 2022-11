Santa Cruz ingresa al día 20 del paro y Arce prepara otro decreto para el censo

En la rueda de prensa, también participo la demógrafa Melvy Vargas. Afirmó que la propuesta cruceña no fue atendida por el INE . Incluso, lamentó que “haya sido menospreciada”. “Simplemente nos han dicho que no, a pesar de que nosotros hemos presentado todas las hojas de cálculo que demostraban la viabilidad de llegar al 2023 para hacer el censo”.

“No le tengo miedo a Arce ni a Evo ni a ningún masista. No le tengo miedo, porque creo en Dios. Les pido a todas las iglesias del país que nos apoyen”, afirmó al ratificar el pedido que motivó el paro. “¡Vamos a seguir en las calles! No vamos a dar nuestro brazo a torcer porque tenemos un mandato y al pueblo no se lo traiciona”, arengó Camacho.