Santa Cruz irá a otro cabildo y el rector Cuéllar a huelga de hambre por el censo 2023

“El pueblo tiene la palabra. Es el pueblo el que ha determinado que el censo se haga el 2023; sin embargo, los líderes no pueden estar solamente mirando de palco y no pueden estar solo mirando de palco o circulando en algunos vehículos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y sacrificarnos por el pueblo”, deslizo el rector en Viru Viru, antes de la reunión que sostuvo ayer con los integrantes del Comité Interinstitucional, una entidad que está activa desde abril de este año.

Santistevan hizo notar que esa oferta aún no se puede concretar porque “sigue vigente el Decreto 4760” , mientras el presidente no presente la norma que vaya a reemplazarlo. La autoridad insistió que “en los próximos días” se conocerá la decisión de Luis Arce.

La ministra también culpó a los líderes del Comité Interinstitucional de una violación, cuya investigación se tramita en reserva , y 178 personas heridas durante las protestas asociadas al paro. La autoridad no mencionó el Decreto ni fijó postura sobre la fecha del censo sobre la que existe expectativa no solo en Santa Cruz, sino en el resto del territorio nacional.

“ Desde el primer día hemos tomado acciones y pedimos a todas las instancias llamadas por ley (Policía y Fiscalía) a actuar con celeridad para que se haga justicia y estos hechos nunca más vuelvan a repetirse bajo el slogan de paro cívico pacífico, estas situaciones no pueden normalizarse, no se pueden invisibilizar”, afirmó.

“ Necesitamos los datos del censo no amenazas, señora ministra. Se debe saber dónde construir un hospital. El centralismo hizo canchas donde no se necesitan; aeropuertos que no sirven. Con los datos del censo se sabrá dónde hacer las obras importantes y no solo en Santa Cruz”, remarcó.

La autoridad afirmó que desde hace un año el Gobierno no respondió a los pedidos de información de la Universidad. “No somos políticos, señora ministra, pero ahora desconfiamos del Gobierno porque no ha entendido esta demanda. Hay que tener datos claros para evitar que las personas dejen el campo y vengan a la ciudad. Los indicadores son terribles y no se han dado cuenta porque no están capacitados y pueden seguir mintiendo, esta lucha no va a terminar con mentiras, montajes y presos”, puntualizó el Vicerrector durante el mitin. En ese marco, comprometió el respaldo de toda la Universidad para llevar propuestas al próximo cabildo. “Iremos con propuestas, porque no podemos ser cobardes en estos momentos”, sentenció.