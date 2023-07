Santa Cruz obra gruesa

Ha llegado la hora de iniciar seriamente “la obra fina”, he aquí algunos ejemplos:

Se debe tomar serias decisiones sobre las inexistentes o mal construidas veredas, asumiendo como gobierno municipal la responsabilidad de construirlas porque se trata de espacio público, pudiendo luego cobrar por esa inversión en función a los metros ejecutados. La arborización es una inversión que se debe hacer al mismo tiempo que se construye la vereda. Es un tema no solo estético, sino también ambiental y de seguridad ciudadana

Se debe también tomar en serio la señalización vial porque su ausencia genera muertes en las calles casi todos los días. No es posible construir avenidas de alta velocidad y tráfico pesado “peladas”, sin señalización alguna. Se juega con la vida de nuestra gente, sobre todo de los niños.

El tema de los retiros frontales de la edificación también es un escándalo. Nadie sabe si al final y en qué zonas se debe dejar o no retiro frontal: La gente que lo deja como dice el Código, es considerada pelotu… y quien se come el retiro es un “jichi”. El resultado es un caos total en el frontis de todas las edificaciones, unas para atrás, otras para adelante, aumentos precarios “por si acaso” tengan que demoler, unas con parqueo frontal, otras no. Situación inaceptable en cualquier ciudad que se respete.