Santa Cruz: presente y futuro

Santa Cruz de la Sierra conmemora sus 463 años de fundación. Los siglos acumulados se mencionan con facilidad pero, en el fondo, implican una larga y compleja construcción de una ciudad que apunta convertirse en la primera metrópoli de Bolivia y una de las capitales más importantes de América del Sur.



El 26 de febrero es, a no dudar, una de las fechas más importantes del calendario histórico cruceño, aunque su trascendencia no ha sido adecuadamente destacada y, por algún tiempo, llegó a pasar casi desapercibida. Afortunadamente, en los últimos años, gracias al empuje de historiadores e intelectuales cruceños, la fundación de Santa Cruz ha comenzado tomar mayor preeminencia en la construcción social de la cruceñidad, Y es que ignorar el hito fundacional de esta tierra equivale a levantar un edificio en el aire, sin cimientos ni raíces.



Siempre será pertinente recordar que el 26 de febrero de 1561 el capitán Ñuflo de Chaves fundó Santa Cruz de la Sierra en el territorio que hoy abarca el municipio de San José de Chiquitos, en un paraje que atrajo al explorador español conocido en su tiempo por su carácter aventurero y su búsqueda incansable del Gran Paititi, un tesoro de incalculable magnitud que, supuestamente, se encontraba en las ubérrimas tierras de la amazonía.



Cuando Chaves fundó Santa Cruz de la Sierra lo hizo con la secreta esperanza de haber llegado a la tierra de los tesoros, pero el tiempo se encargó de dejar en claro que la la riqueza no consistía en oro ni tesoros, sino en una tierra bendita en la que florecían bosques abundantes, aguas cristalinas y en la que se asentaban comunidades de gente trabajadora y noble.



Chaves encontró el tesoro, pero era mucho más grande y perenne que los minerales o riquezas que en otras zonas de los virreinatos de La Plata o el Perú despertaron la codicia, explotación y miseria. En estas tierras el tesoro era y es la naturaleza y su gente.



Previa a la fundación, se dio un hecho de similar trascendencia. El 15 de febrero de 1560, el virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza expidió la cédula real que creó una nueva gobernación con “la denominación mítico-geográfica de Moxos”, hecho trascendental que marcó la separación de la jurisdicción de Asunción.



El virrey otorgó la Gobernación a su hijo García Hurtado de Mendoza, nombró como teniente de gobernador a Ñuflo de Chaves y dejó el alguacilazgo mayor a Hernando Salazar. Pero García Hurtado de Mendoza vivía en Chile y desde un principio el capitán Cháves impuso su visión, liderazgo y voz de mando. Por eso se dice que la cuna de la cruceñidad también es emblema de la libertad.



De ahí en más los hitos son conocidos: la primera migración a lo que hoy es el municipio de Cotoca y el asentamiento definitivo en cercanías del río Piraí, donde ahora crece imparable y próspera la llamada ciudad de los anillos que recibe la mayor migración interna y externa, que atrae millonarias inversiones en infraestructura y servicios, que ofrece una oportunidad de progreso a quien quiere trabajar para salir de la pobreza y buscar la prosperidad.



Hoy, los retos son distintos. Las proyecciones más conservadoras señalan que en los próximos años un tercio de la población boliviana podría asentarse en este departamento, tanto en la áreas rurales como urbanas. Lo que implica el enorme desafío de proveer servicios y generar condiciones de vida. Una lucha que ya está dejando algunas grietas preocupantes y visibles.



Pero también urge la revalorización de la historia y la construcción de una identidad regional pujante, rebelde y hospitalaria. 463 años de historia se dicen fácil, es cierto, mucho más si se piensa que las décadas venideras serán decisivas. Nuestras autoridades tienen enormes desafíos por delante y ojalá que estén a la altura de las circunstancias.