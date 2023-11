Santa Cruz prevé cambios ‘de fondo’ en educación, seguridad y tierras

Sobre el medio ambiente, la propuesta proyecta la transferencia de algunas instituciones que se están superponiendo a los Gobiernos autónomos como, por ejemplo, la Administración de Bosques y Tierras (ABT) para que dependa de las gobernaciones. “La propia CPE establece que son competencias concurrentes, como la fiscalización del agua potable, pero al final en la concurrencia los Gobiernos Autónomos no hacen una verdadera participación”, explicó Carolina Ortuste, otra integrante de la parte constitucional.

El analista Daniel Valverde observó que la propuesta cívica tiene como objetivo fortalecer la autonomía y darle una mayor profundidad, cumpliendo muchos de los elementos que están dentro del Estatuto Autonómico que no se están cumpliendo como por ejemplo la Guardia Departamental y la Defensoría del Pueblo a nivel departamental, que son aspectos que fortalecerían el ejercicio autonómico a nivel institucional.

“En lo que se refiere a las competencias, me parece pertinente generar el debate y avanzar en educación, seguridad y planificación que creo que son las tres competencias más importantes que se han planteado”.

La propuesta de Santa Cruz y las autonomías con el Estado tiene una primera critica de fondo porque hablar de propuestas modificatorias considerando solamente reformas constitucionales es, primero, no abordarlo en el presente periodo constitucional porque será inviable debido a la cercanía con una elección presidencial.

Creo que la salida inmediata si Santa Cruz u otros departamentos, como Potosí, quieren federalismo es debatir estos elementos: modelo y tipo de Estado en un proceso constituyente porque hacerlo con reformas constitucionales es demagógico y casi imposible de cumplir, por una razón esencial: en el momento que el poder político aborde alguna ley de reforma a la Constitución para que luego sea sujeta a referéndum, en el momento de apertura a reformar la CPE puede generarse conflictividad social que al poder político no le va a gustar.

En tanto que el nivel central del Estado, siga generando la disposición de presupuestos del nivel central a los territorios autonómicos, el modelo no va a funcionar. Tener cualidades autonómicas de legislación, ejecutivas o administrativas, no es suficiente porque una autonomía plena tiene ver con la disposición de recursos financieros y este no es el caso.