Santa Cruz se convirtió en el eje del debate político nacional, según expertos

Desde la lucha por las autonomías hasta las protestas por democracia y justicia, Santa Cruz intenta contagiar este espíritu a las demás regiones que de a poco se suman y se fortalecen para encarar las demandas nacionales. Sin embargo, a decir de los políticos y analistas, el departamento cruceño aún no logró crear un liderazgo nacional que no solo reivindique el orgullo de ser cruceño, sino que defienda el orgullo de ser boliviano.



“Existe el convencimiento de que Santa Cruz es el primer departamento en gestión económica en desarrollo y, además, hoy el eje del debate político se está trasladando de occidente a oriente y Santa Cruz día a día está ganando un mayor protagonismo”, aseguró el politólogo Carlos Cordero.

Desde la llegada del presidente Luis Arce al poder, en 2020, Santa Cruz fue evidentemente el centro del debate político y ha protagonizado al menos tres demandas importantes, como la abrogación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la promulgación de la Ley del Censo y, finalmente, las protestas por la restitución del Estado de Derecho.

Aunque en palabras de Cordero, este departamento aún comete el error de “mirarse el ombligo, priorizando a Santa Cruz por el resto del país, por eso en el país no los sienten como dueños de un liderazgo legítimo y eso es lo que aleja a los demás departamentos”.

Por su lado, Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia, considera que el departamento cruceño está dando señales y abriendo nuevos horizontes para la democracia y, por tanto, el país tendrá que sumarse a esa senda para generar una alternativa.

Casi en concordancia, Germán Antelo, expresidente del Comité pro Santa Cruz, ve que la región está asumiendo el liderazgo político del país y, muestra de ello, es la última protesta por democracia y con un alcance especialmente en la juventud.

“Es el peso político que le llega a las regiones que ya no solo son líderes económicos, creo que estamos asumiendo el liderazgo político del país. Ese es el cambio, y se ha generado una conciencia ciudadana, sobre todo en los jóvenes, que están conociendo su derecho a la libre expresión, a manifestarse e ir contra el intento de la perpetuación del poder. Los ciudadanos han adquirido eso, al conocer sus derechos están luchando en las calles de diferentes formas”, sostuvo Antelo.

Sin embargo, lamentó que aún haya “mucho silencio” de parte de los otros departamentos respecto a la defensa de estos derechos.

Para el analista político Franklin Pareja, la economía condiciona a la política y este ya sería un terreno ganado por Santa Cruz “que hace más de 30 años lleva la delantera a La Paz”.

“Santa Cruz es el nuevo crisol de la bolivianidad, ya no es La Paz. Quieran o no quieran, les guste o no les guste la nueva Bolivia va a emerger otra vez con vigor y fuerza desde el oriente y, particularmente, desde Santa Cruz y una aliada natural es la ciudad de El Alto”, dijo el experto. Explicó que las dos regiones tienen más similitudes que diferencia que no se pueden limitar a lo étnico.

Falta liderazgo nacional

Desde 2019, luego de la protesta de los 21 días, el excívico y ahora gobernador Luis Fernando Camacho se había convertido en la cara visible de la oposición. Sin embargo, tras su aprehensión resurgieron nombres, como del exgobernador Rubén Costas. También el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, emerge como una nueva alternativa, mientras las elecciones del Comité pro Santa Cruz podrían dejar de lado a Rómulo Calvo, pero se renovará la dirigencia cívica.

Al respecto de los líderes cruceños, los especialistas en el tema ven que el departamento cruceño carece de un liderazgo “en clave nacional” que logre atraer a las demás regiones.

“Santa Cruz no es Camacho, no es el comité cívico. Creo que esa parte está anclada en el siglo pasado. Santa Cruz es tan grande y proporcionalmente no está creciendo su liderazgo. Es decir, su clase política no está a la par del crecimiento económico. Eso ralentiza el proceso” de crecimiento político, aseguró Pareja.

Juan Del Granado, fundador del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM), aseguró que la falencia de los líderes cruceños no está en su rol de “resistencia, oposición y disidencia”, sino en la falta de un proyecto que involucre y enamore a todos los bolivianos.

“En Santa Cruz tenemos una dirigencia política institucional cada vez más adscrita a una visión democrática, pero a los dirigentes de Santa Cruz les falta proponer un proyecto de características nacionales. Todavía hay un camino por recorrer por este liderazgo renovado”, sostuvo el abogado.

Rubén Costas fue el primer gobernador de Santa Cruz elegido por voto ciudadano y, hasta mayo de 2021, sumó 16 años en el cargo. Reapareció en el congreso nacional del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), el partido que fundó hace casi una década y en diciembre, casi al mismo tiempo de la detención de Camacho, fue ratificado como jefe nacional.

Costas estuvo en la Gobernación de Santa Cruz entre 2006 y 2021. Fue reelegido y superó un referéndum revocatorio. En medio de fuertes tensiones con el MAS durante la redacción de la nueva Constitución Política del Estado que desde 2009 incorporó por primera vez en la historia, la vigencia de un régimen autonómico en el país.

Entre tanto el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, emerge como una opción en la oposición, ya que durante la lucha por el censo fue uno de los rostros más visibles en el país.

Recientemente se dirigió al presidente Luis Arce para proponer la firma de un “acuerdo nacional por la paz y la democracia”. La autoridad universitaria señaló que hay que buscar alternativas al camino de la violencia y el enfrentamiento.

“El camino de la violencia y del encarcelamiento, creo que no es el camino apropiado. No podemos vivir enfrentados permanentemente. Tenemos que buscar una salida. Primero se debe conformar una comisión de la verdad y de responsabilidad sobre los hechos ocurridos el año 2019. No es el Gobierno quien tiene que decir quiénes son culpables”, propuso como respuesta a las protestas por justicia en el país.

