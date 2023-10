Santa Cruz se declara en emergencia y recibirá apoyo estatal para paliar la sequía

Otra de las coincidencias es que se solicitará a todas las instituciones, en especial a las autoridades municipales, que no se politice la atención de emergencias y se mejoren las coordinaciones.

No solo Santa Cruz sufre por la falta de agua. En regiones de altiplano la situación es crítica, como el caso de Potosí que se declaró en emergencia por el déficit de agua. Esta situación hizo que incluso se racione el consumo del líquido a la población.

“Necesitamos trabajar en conjunto. Todos los años venimos con sequía, pero no hay un proyecto macro para decir, a ver, hagamos represa, ayudemos a los valles. Trabajemos en armonía, municipios, gobernaciones y Estado Nacional, porque todos los años estamos con sequía y hasta inundaciones. Entonces, tratemos de trabajar planificadamente”, dijo.

“Si no llueve en los próximos 15 días, va a estar muy fea ya la cosa. Las asociaciones están tratando de coordinar con los alcaldes, pero no es fácil eso. Hay muchos alcaldes que no le prestan atención al sector productivo. Ese es el principal problema”, sostuvo.