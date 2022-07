Santa Cruz tendrá su revolución francesa

“La insurrección es hija del pronunciamiento”, decía el ilustre historiador Gabriel René Moreno y no estaba equivocado, el gobierno central en los últimos 20 años de su administración no ha logrado satisfacer las exigencias de toda esta región, no ha podido vencer la constante resistencia apasionada de estos hermanos bolivianos que luchan por una Bolivia con hambre de autonomía y libertad.