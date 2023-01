Santa Cruz: un ejemplo de cómo hacer más con menos en gestión pública

La eficiencia en las finanzas públicas es esencial para garantizar que los recursos se inviertan de manera efectiva y se logren los objetivos deseados. Una forma de medir esta eficiencia es mediante la ejecución del presupuesto.



En el caso de la Gobernación de Santa Cruz, liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, la ejecución del presupuesto en 2022 ha sido histórica. El presupuesto vigente para la gestión 2022 fue de Bs 2.837 millones. El monto de ejecución del 2022 alcanzó los Bs 2.356 millones, superiores a los del 2021 y 2020 que llegaron a Bs 2.100 y 2.079 millones, respectivamente.



Sin embargo, hay un aspecto particular en la forma en que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) manejó las adiciones presupuestarias. En el transcurso de la gestión 2022, la Gobernación de Santa Cruz había llegado a un alto porcentaje de ejecución. Sin embargo, el 21 de diciembre, el MEFP realizó adición al presupuesto, lo que afectó la ejecución. Esto plantea la pregunta de por qué el MEFP no realizó proyecciones presupuestarias adecuadas, y efectuar las adiciones en un momento diferente que no sea tan cerca del cierre de la gestión, ya que los procesos de licitación duran como mínimo 45 días. Sin estas adiciones, la ejecución habría alcanzado el 91,64%.



De los Bs 2.355,7 millones ejecutados el 2022, el 43% se destinó a inversión y solo el 6% a gasto corriente. Los niveles de inversión pública ejecutados el 2022 fueron superiores en Bs 74 millones al 2021, lo que representa un incremento del 8% más de inversión. La inversión pública fue superior a la registrada en todas las gestiones pasadas, tanto en monto como en porcentaje de ejecución.



Es más, de los Bs 256,7 millones presupuestado para inversión en obras civiles, se ejecutó el 89,99%. Esto es una ejecución histórica y demuestra la capacidad de la Gobernación de Santa Cruz para gestionar adecuadamente los recursos públicos.



Por otra parte, con datos preliminares para las demás ETAs, la Gobernación de Santa Cruz tiene el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria de todas las gobernaciones, además, es superior al Gobierno central que solo logró el 76,6%, y de la Alcaldía de Santa Cruz que solo ejecutó el 71,9%. Esto destaca aún más el logro de la Gobernación de Santa Cruz en cuanto a la eficiencia en la gestión de sus finanzas públicas.



Si miramos la ejecución presupuestaria de los ministerios, nos llama poderosamente la atención que el Ministerio de Obras Públicas, que concentra el grueso de la inversión del país, solo haya ejecutado el 67,4%. Peor aún, el Ministerio de la Presidencia, que en su momento nos llamó flojos, ha ejecutado solo el 49,9%. Esto pone en cuestión la capacidad del Gobierno central para gestionar adecuadamente los recursos públicos.



En suma, la Gobernación de Santa Cruz ha demostrado una excelente capacidad para gestionar las finanzas públicas con una ejecución histórica del presupuesto 2022, especialmente en términos de inversión y gasto corriente. Sin embargo, es importante que el MEFP mejore su capacidad para realizar proyecciones preliminares adecuadas para evitar problemas en la ejecución del presupuesto en el futuro.