Santa Cruz, un semillero de talentos que se aleja de los éxitos colectivos

Pero, Santa Cruz hace ocho años que no consigue ser campeón en la División Profesional. El último fue Sport Boys Warnes en 2015, hoy en proceso de desaparición. Blooming y Oriente Petrolero, los más populares e importantes, hace poco más de una década que no logran éxitos. Ambos se quedaron con cinco títulos en su haber.

Guabirá obtuvo un título nacional en 1975, hace ¡48 años! Real Santa Cruz ganó el Torneo Apertura en 1996, aunque no tenía el valor que se le otorga en la actualidad, por eso no sumó una estrella. Entonces, nunca fue campeón, lo mismo que Royal Pari, otro de los representantes en la actualidad.

En básquet, otrora gran animador, no cuenta con representante en la Libobásquet de varones por un conflicto con la Federación Boliviana de Básquetbol. Universidad, su único competidor, forma parte de la Liga Nacional de Básquetbol que aún no empezó su torneo. Potosí, que no forma jugadores, domina desde hace años el escenario en esta disciplina en el país. El último campeón cruceño fue el otrora popular Nonis, que se consagró hace 17 años, en 2006.