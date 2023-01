Santa Cruz y Bolivia, una relación que expiró

“Le duela a quien le duela, yo respeto al que respeta” dijo Maritza Soliz en su poema No es por odio, es por amor. El cual recomiendo que todo cruceño lo escuche, pueden encontrarlo en las redes sociales.

Esta frase es clara y contundente, ¿tenemos los cruceños que respetar al Estado central frente al abuso y la persecución? Piensen la respuesta por unos momentos. Personalmente creo que no, porque lo sucedido estos días con el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho y todos los actos violentos enmarcados en un claro terrorismo de Estado son una afrenta al ser cruceño, a esta tierra y su gente que tanto aporta al país.

No es casualidad que este fenómeno de rechazo al centralismo se da porque este mismo no ha cumplido con el respeto al Estado de derecho, ha destruido lo poco o nada de la democracia que quedaba. Es esa ruptura del orden constitucional causado por el MAS, que legitima en parte (porque motivos hay varios) nuestro derecho como cruceños de asumirnos libres y ejercer nuestra autodeterminación. ¿O vamos a seguir conviviendo con el padre abusivo? Por supuesto que no.