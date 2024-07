Santa Cruz y la democracia

Los aportes hechos por Santa Cruz a la democracia, son muchos. Los Cruceños la honramos, como la conquista más importante de la historia política universal. Ella forma parte del Alma Cruceña, desde 1561. A continuación, presento tres ejemplos emblemáticos:

1) La recuperación de la democracia en 1982.- Bolivia se encontraba gobernada durante 11 años, por la dictadura militar del Plan Condor, el presidente de facto de la época era el Gral. Celso Torrelio Villa. Occidente presionaba con los movimientos populares, obreros, campesinos y clases medias, Oriente hacía lo propio. El movimiento más claro de resistencia en estas latitudes, fue el Comité pro Santa Cruz (CpSC).

Durante la presidencia en el CpSC del Dr. José Luis Camacho Parada, se realizó la célebre Asamblea de la Cruceñidad del 10-07-1982, la misma que resolvió exigir al gobierno nacional la constitucionalización del país, otorgando un plazo de 10 días para definir favorablemente su demanda. Lo que implico en la renuncia del Gral. Torrelio, el 19-07-1982, y el llamado a una junta de comandantes, con la misión de retornar al régimen democrático (blogjimiortiz).

2) La reconquista de la democracia municipal en 1984. - Por aquel entonces, los alcaldes eran elegidos a dedo desde el centralismo, no existía democracia municipal. El CpSC de la época, presidido por el Ing. Jorge Landívar Roca, decidió tomar el reto de su recuperación. La conjura cívica involucró a todas las fuerzas vivas de la capital y provincias, y llamó la atención de sus pares cívicos nacionales, que decidieron apoyarla.

Landívar se reunió con el alcalde de la época Oscar Barbery Justiniano, para darle a conocer la decisión tomada por el CpSC, y de apoyarlo si él se atrevía a auto convocar a elecciones municipales, cosa que aceptó sin ningún reparo. Días después, promulgaba la memorable Ordenanza Municipal Nº 31/84, de 7-06-1984, en la que se convocaba a la elección de Concejales Municipales mediante voto popular. Reunida la Asamblea de la Cruceñidad de fecha 8-06-1984, resolvió otorgar su apoyo público a Barbery, lo que consolidó la auto convocatoria.

Luego el Comité definió la estrategia a seguir, para hacer frente a lo que se suponía iba a ocurrir como respuesta del gobierno central, a la auto convocatoria. Acción que fue calificada como sedición separatista, por el gobierno de Siles Suazo, lo que implico en la destitución de Barbery y la orden de militarizar la alcaldía.

El CpSC se reunió con el Prefecto de la época el Dr. Marcelo Velarde Ortiz y con el Cnel. Gary Prado Salmón, comandante de la Octava División de Ejército, para evitar un desenlace sangriento, como los de la lucha cívica de fines de los años 50. Ellos propiciaron una exitosa reunión en Palacio Quemado, para exponer las acciones tomadas en Santa Cruz, lo que puso fin al conflicto, aceptando la propuesta Cruceña y convocando a elecciones de alcalde para julio de 1985, junto con la elección presidencial, que acortaba el mandato de Siles Suazo (blogjimiortiz).

3) La elección de prefecto por voto popular el 2005. - En el cabildo del 22-06-04; durante la Presidencia en el CpSC de Rubén Costas Aguilera, fue tomando cuerpo la propuesta de los Gobiernos Departamentales Autónomos, para ser incluidos en la agenda nacional. El presidente de la época, Carlos Mesa Gisbert, dicto el Decreto Supremo 27988, para autorizar las elecciones de prefectos el 12-06-2005, y satisfacer esta demanda cruceña.

La importancia de la elección de prefectos fue expresada, en el discurso de posesión de Germán Antelo Vaca al CpSC el 26-02-2005, cuando remarcó que este proceso electoral servirá para “eliminar la burocracia propensa al manejo poco ético de la cosa pública”.

El 15-03-2005, Germán Antelo reiteró: “Si el Gobierno no convoca a la elección de Prefectos, lo haremos nosotros porque tenemos un mandato del Cabildo para autoconvocarnos y esa posición se mantiene”. La Cámara de Diputados aprobó el 6-04-2005 la ley especial para elegir a los prefectos, autorizando a la CNE organizar el proceso.

Finalmente, después de muchos tires y aflojes, Bolivia acudió a las urnas el 18-12-2005 para elegir prefecto y presidente. Fue una fiesta democrática inédita, por primera vez el pueblo decidía; con el voto popular, quién sería la primera autoridad del departamento. El presidente ratificó la voluntad popular, dado que este tipo de elección no estaba contemplada en la Constitución de la época.

Hoy los bolivianos, gracias a la lucha del pueblo Cruceño a la cabeza del CpSC, gozan de esta importante profundización democrática: la aparición de los gobiernos intermedios, prefectos primero y gobernadores después, equilibrando el poder del Gobierno Central en las regiones (blogjimiortiz).

En Resumen: la recuperación de la democracia en 1982, la reconquista de la democracia municipal en 1984 y la elección de prefecto por voto popular el 2005, fueron conquistas Cruceñas.