Santa Cruz y su complemento político

Por ello me permito aclarar que no es que esté mal seguir con el exitoso espíritu emprendedor y el modelo agroproductivo que se innova cada año en la exitosa muestra ferial de septiembre, ¡pero no basta, ya no es suficiente! La educación cívica y política conjuntamente con la práctica de valores desde la escuela es fundamental para lograr una mejor sociedad, ya que no todos son tan hospitalarios y amables cuando nos cruzamos en el diario vivir, no olvidemos el déficit educativo y la influencia de la migración; pero sobre todo, no podemos seguir suplicando al Gobierno centralizador que nos haga el favor de darnos esto o aquello, para seguir desarrollándonos.