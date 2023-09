Santa Cruz y sus desafíos

Ahí viene un primer gran desafío, construir una institucionalidad democrática que garantice las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos bolivianos. Santa Cruz no lo podrá lograr solo pues para ello se necesita una sólida expresión nacional. Al mismo tiempo, Santa Cruz y su vigorosa y activa sociedad civil ha sido y será imprescindible para brindar al país el equilibrio democrático que evite la posibilidad de establecer un régimen autoritario que sojuzgue al pueblo boliviano.

Otro desafío, derivado del anterior, es cómo convivir en un estado en el cual una parte importante del país vota por proyectos y organizaciones políticas con ideologías populistas y estatistas. La misma Constitución, por ejemplo, que fue aprobada a nivel nacional, fue rechazada mayoritariamente en Santa Cruz, como también sucede con quienes han venido ganando las elecciones presidenciales. Pareciera un choque de trenes, Santa Cruz no tiene por sí solo el peso electoral suficiente para elegir gobiernos compatibles con su visión de estado y de desarrollo, y ningún gobierno puede prescindir de Santa Cruz para asegurar la estabilidad y el crecimiento del país.

De esta forma se podría lograr el verdadero fin, cual es consolidar una república en la cual quepamos todos, en la que no se debe plantear ni la supremacía de unos pueblos sobre otros, como hace el vicepresidente Choquehuanca, ni “cruceñizar” Bolivia como erróneamente se planteó en algún momento. Debemos lograr un acuerdo nacional con reglas que aseguren las libertades ciudadanas y el derecho a las autonomías de los departamentos para que cada uno defina su modelo de desarrollo en función de su cultura, su geografía y sus potencialidades económicas, con un nivel central del Gobierno que se dedique a articular y no a disgregar las regiones que componen el país. El hecho de que llevemos casi doscientos años sin lograrlo no implica que éste deje de ser el camino.