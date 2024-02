Se agudiza escasez de dólares y el paralelo rompe barrera de los Bs 8

Para las casas de cambio la provisión de los billetes verdes llega de la mano de los ciudadanos que quieren cambiarlos por bolivianos, pero desde hace varias semanas no sucede eso, dijo un empleado de un negocio de la calle Bolívar. En el centro de la ciudad de La Paz, algunos compradores denunciaron que la venta está a Bs 8,50 y que en otros lugares como la avenida Camacho, puede llegar a costar hasta Bs 9.



Una mujer paceña, quien aseguró ser importadora legal de mercadería desde China, afirmó que realiza sus transferencias a través de un banco que tiene un corresponsal en Perú y que, a pesar de no tener problemas para realizar los giros, la entidad subió la comisión del 5% al 13,5%, a causa de la escasez de dólares. “Hoy encontré una amiga, que es cliente de otro banco, y me dijo que se había venido al mío porque el Banco Central le había cortado la entrega (de dólares) a su banco”, expresó con tono de preocupación.



Al mismo tiempo, dijo que las empresas remesadoras también están restringiendo las transferencias al exterior. La semana pasada solo le permitieron enviar $us 1.000. “Yo no sé en qué va a terminar todo esto. He visto la opción de transferir en yuanes (moneda china), me han dicho que se puede, pero también la comisión está elevada, al 13%”, comentó.



Una fuente del sector bancario que prefirió guardar su nombre en reserva, señaló que evidentemente en Bolivia existe escasez de dólares y que los bancos cuentan con unos $us 1.000 millones “a la vista”, es decir, dinero de los clientes que pueden retirar cuando lo soliciten. “Pero si en este momento levantamos las restricciones, lo que quedaría en bóveda no alcanzará para nada. Por eso no se puede entregar todo de golpe”, afirmó.



Calificó, además, de contradictoria la medida de pagar las remesas en dólares, ya que se está fomentando el uso de esa moneda, cuando la política es de bolivianización de la economía. Pero lo más grave -consideró- es que a raíz de la escasez, mucha gente está acopiando los billetes como una forma de refugio ante una probable alza. “Los dólares que nosotros teníamos en el Banco Central, ya no existen, los ha bolivianizado o los ha gastado en otras cosas que no sabemos”, agregó.



Por su parte, el economista y ex director del BCB, José Gabriel Espinoza, sostuvo que otra de las medidas que redujo el ingreso de divisas fue la asignación de cupos a la exportación de oro, la cual establece que se debe vender un porcentaje al BCB, el cual monetiza el mineral, pero no entrega las divisas al sector privado. “Si las comisiones siguen subiendo, si el tipo de cambio paralelo se sigue disparando, con seguridad vamos a tener presiones inflacionarias durante el 2024”, aseveró.