Se alista una celebración cargada de tradiciones para festejar Año Nuevo

También compró un fajo de billetes de alasitas para que sus hijas y nietos puedan contar a la medianoche, pero para asegurar que no falte el dinero el año entrante, pide a los suyos que guarden un billete en el bolsillo o pongan una moneda en el zapato. Otros también preparan una maleta para dar una vuelta a la manzana para asegurarse un año en el que no falten los viajes. Hay quienes incluso hacen este ritual con el pasaporte en la mano.

“Nos vamos a sumar a la celebración de la familia de él porque si hay bloqueo no podremos regresar a tiempo y el trabajo no espera”, señaló la joven que con su pareja ya había dado su aporte para una fiesta fuera de la ciudad.

“Hemos pagado Bs 300 para el festejo, pero no se sabe qué va a pasar y no queda más que reacomodar los planes”, indicó.