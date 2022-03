¿Se atrasó el vuelo? Aerolíneas deben dar 7 tipos de compensación

Escucha esta nota aquí

“Vuelo demorado”, es un aviso que puede ser muy estresante para los pasajeros que con el pase de abordo en mano esperan no perder sus conexiones o solo llegar a destino, tras superar los controles de seguridad en la sala de rayos X, dejar su equipaje en los mostradores luego de hacer una fila extensa y sortear el tráfico de la ciudad para llegar hasta el aeropuerto. Para ayudarlos a sobreponerse a este difícil momento del viaje aéreo, les detallamos las compensaciones que pueden recibir por sus horas de espera.

En las últimas décadas, el transporte aéreo de pasajeros ha mantenido un franco ascenso en el país, impulsado por el crecimiento de la economía y las inversiones en el sector. Los datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) muestran que la cantidad de pasajeros era de 1,7 millones en 2006, de 2,4 millones en 2010 y de 4,2 millones en 2015, tras lo cual la cifra se mantuvo sin grandes modificaciones hasta llegar a 4,1 millones en 2019.

Luego del bajón causado por la pandemia en 2020, los aviones retornaron a los cielos y las filas volvieron a formarse frente a los mostradores de los aeropuertos del país, así como los reclamos y la impaciencia ante los vuelos retrasados, más aún en feriados largos como los carnavales.

Protección al usuario

Un sondeo realizado por este medio da cuenta de que los pasajeros de vuelos comerciales desconocen que pueden exigir resarcimientos ante la dilación de sus vuelos y que las empresas no les informan sobre estos derechos.

“Ninguna” línea aérea “nos da esta información, así que “nunca he sido compensada” por las demoras, afirma Mariana Campero. “En una ocasión, hubo un retraso de cinco horas y perdí la conexión del vuelo que tenía”, contó la ejecutiva, que no conoce a nadie que haya recibido esta compensación.

“Lo único que nos dicen es que el vuelo se retrasó. Los pasajeros estamos acostumbrados a eso”, afirma a su vez Pedro Sagardia.

Pero los pasajeros sí pueden exigir distintos tipos de compensación, que puede aumentar de acuerdo con la cantidad de horas en las que se vean obligados a quedarse en la terminal.

La Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) establece que por demoras de más de dos horas los usuarios del transporte aéreo deben recibir refrigerios, comunicación inmediata con el lugar de destino, comidas (desayuno, almuerzo u otros), descuentos en los pasajes, hospedaje, gastos de traslado e incluso vuelos en otras aerolíneas.

La Línea de Protección al Usuario de la fiscalizadora (800-10-6000) confirmó que estas compensaciones están vigentes para vuelos nacionales e internacionales que salgan del país y sea cual sea la razón del retraso: técnico, climático o humano.

En caso de que la empresa no cumpla con la compensación o se niegue a darla, los viajeros pueden formalizar un reclamo de primera instancia en oficinas de la ATT en el aeropuerto. Si la línea aérea no ofrece una respuesta aceptable, será pasible a sanciones.

Las compensaciones por demoras se dan “solo en el extranjero, en Bolivia eso no sucede”, sostiene Dulia Morales, quien por situaciones similares en otros países recibió vouchers de comida, hospedaje y descuentos.

Los resarcimientos fuera de Bolivia están en función de la legislación de cada territorio y se aplican dependiendo si el retraso se debe a circunstancias que están o no bajo el control de la empresa.

En Europa, por ejemplo, existen firmas especializadas que por un porcentaje ayudan al pasajero a cobrar entre 250 y 600 euros por el retraso de un vuelo.

Según agentes de viaje, los derechos de los pasajeros en la Unión Europea son los más completos del mundo y están diseñados para garantizar que las aerolíneas traten adecuadamente a sus pasajeros y les compensen de manera justa si sus vuelos se retrasan, cancelan o tengan exceso de reservas. Cubren a todos los vuelos que salen de un aeropuerto europeo.



