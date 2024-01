Se busca líder garantizado

Hernán Terrazas E.



El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, describió las cualidades que debería tener el nuevo líder: no robar, no mentir, ni abandonar al pueblo. Aunque su mensaje estaba dirigido seguramente a Evo Morales, de quien insinuó es víctima del culto a la personalidad, en realidad su descripción encaja con una ausencia, con el vacío que hasta hoy nadie llena en la perspectiva de ofrecer un necesario recambio en las herencias políticas.

Bolivia anda en busca de líderes. Tal vez se piensa, con prioridad, en alguien que reivindique el sentido ético de la política, la decencia, dirían algunos, concebida no como la pertenencia a un segmento social, a una tradición, sino como una conducta que se manifiesta en la defensa de valores.

Los políticos no son bien vistos en Bolivia – y en otras partes - porque se percibe que sus conductas terminan por alejarlos de la gente. El problema de fondo, acaso, es que el ejercicio de la política no es reconocido como un “trabajo”, como puede serlo el de un albañil, un comerciante, un médico o un ingeniero.

Político, aunque es una generalización grosera, está asociado siempre a una persona sin escrúpulos, alguien que en su camino al poder muestra una cara y, en el ejercicio del mismo, otra. Es decir, alguien en el que tarde o temprano se pierde la confianza. Y peor en sociedades como la nuestra, donde la gente está acostumbrada a pensar que el gobierno tiene que atender absolutamente todos los problemas.

El ciudadano es activo en la demanda, pero esencialmente pasivo en la responsabilidad. Ese dejar siempre en manos de otro su destino, prácticamente anula su contribución. Transita rápidamente entre la esperanza y la frustración, en la medida en que no recibe lo que pidió o lo que se comprometieron a darle.

Los momentos de crisis de los sistemas político partidarios, de los propios modelos de administración, están siempre relacionados con síntomas de agotamiento en la relación con la sociedad, que son consecuencia de una “falta”. No es relevante por qué no se puede atender las demandas – las explicaciones abundan y muchas veces son sólidas -, sino, simplemente, que no se cumplió. La frustración acumulada, que se suma a la constatación de que los políticos no comparten las mismas privaciones detona un divorcio muchas veces definitivo con la sociedad y generalmente se abre una nueva transición.

Hoy la gente quiere nuevos liderazgos, no necesariamente nuevas ideologías, aunque los cambios impliquen siempre reorientaciones de este tipo. Lo “nuevo”, sin embargo, es un valor de significado desconocido, salvo en su oposición a lo ya probado y eventualmente desechado. Si la política, como alguien lo mencionó, se ha convertido en un espectáculo, es lógico suponer que los protagonistas sufren un desgaste actoral, lo mismo que la trama. De ahí que solo queda cambiar el canal y buscar algo diferente.

Los votantes en Bolivia saben lo que no quieren, pero todavía no aciertan a decir qué es lo que quieren o cuál debería ser la agenda, el guion, de la nueva puesta en escena de la que se espera ser más espectador que protagonista a partir de 2025.

Que no mienta, que no robe y no abandone al pueblo. Todo esto es relativo. ¿Y si no mentir es admitir, por ejemplo, que es necesario eliminar el subsidio a los hidrocarburos? ¿Aceptaría la gente semejante nivel de franqueza política? ¿Será que el pueblo se siente abandonado cuando se le dice la verdad, o estafado, o robado? ¿Será que para el pueblo lo “nuevo” es algo que ahora sí viene con la seguridad de que traerá bienestar?

El boliviano se ha convertido en un consumidor político “exigente”. Ya no quiere que le den gato por liebre. Lo que busca es un líder garantizado o algo parecido, como las telas que no encogen, la batería que dura más que las demás, el objeto irrompible. El problema es empatar la aspiración con la realidad en el muy dinámico escenario de la necesidad.