Se consolidan nuevos asentamientos en la ciudad en medio del desorden

Los comerciantes ambulantes van tomando los espacios públicos de la ciudad y consolidando nuevas ferias itinerantes y permanentes en distintas zonas, mientras no se ven avances en el plan de ordenamiento que impulsa el Gobierno Municipal. 

Estos son solo algunos ejemplos de lugares donde el comercio informal se expande y el control no llega. Lo mismo ocurre en las grandes ferias itinerantes ya conocidas, como es el ‘Shopping Cumavi’, que todos los jueves copa toda la avenida que lleva el mismo nombre y también ha tomado l a aledaña General Campero, por la cual se ha unido a la Tres Pasos Al Frente y continúa ensanchándose por las calles transversales de la Villa Primero de Mayo.

Las autoridades no tienen datos precisos de los comerciantes que están en la calle, pero hace siete años se contabilizaban 82 ferias itinerantes que se movían en la ciudad, varias de ellas se expandieron. En el distrito 5, en la zona norte de la ciudad, en ese tiempo se contabilizaron 20 ferias pequeñas . Ahora se han generado nuevos asentamientos como el que se ubica en el camellón central del octavo anillo.

La invasión también se da en la zona céntrica donde funcionan los mercados Los Pozos y La Ramada. En estos lugares la ocupación no solo afecta a las aceras, sino también a las calles , como la 6 de Agosto, donde hay dos cuadras completamente tomadas.

El plan municipal El alcalde Jhonny Fernández ya había anunciado que las ferias itinerantes serán reubicadas en cuatro puntos cardinales de la ciudad para así evitar asentamiento s como la de los denominados ‘mañaneros’ en la Feria Barrio Lindo, pero esto todavía no se ha concretado.

Indicó que no cuentan con un dato oficial que muestre cuántos comerciantes están copando las calles, por lo que están programando hace r un censo gremial. “Estamos trabajando para tener una base de datos. Le pedimos a la ciudadanía que nos dé tiempo”, indicó Borda.

Cuestionamientos

El concejal de C-A, José Alberti, cree que el Gobierno Municipal no tiene un plan de ordenamiento de comerciantes que permita liberar los espacios públicos copados. “Como bancada hemos solicitado esa información, pero hasta la fecha no nos ha llegado nada. Creemos que no tienen un plan de recuperación de espacios públicos tomados ni el ordenamiento en el interior de los mercados. Lo que vienen haciendo los últimos dos años es solamente improvisar”, cuestionó.