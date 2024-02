¿Se dividirá el MAS?

Para muchos la disputa que hay entre las dos fracciones del MAS son aparentes más que reales, aunque no quepa la menor duda de que las contradicciones y los enfrentamientos entre ambas fracciones han ido en progreso y han alcanzado ribetes que dejarían claramente establecido que, entre Evo Morales Y Luis Arce Catacora hay muy pocos puntos divergentes y muchísimas ambiciones idénticas, y finalmente, aunque se han transformado en candidatos enfrentados, esto no significa que el movimiento político que los cobija esté efectivamente dividido, yo dudo que tal división sea así. Mi hipótesis se basa en que, al Movimiento al Socialismo lo une un sentimiento de raza y no una doctrina política formalizada como ideología, es decir, la única “ideología” que efectivamente les otorga una identidad particular y un espíritu de cuerpo es el sentido de raza del que participan, un sentimiento racial que Morales incorporó en toda la estructura del poder del Estado racializando la política, lo político y las instituciones políticas propias de la democracia moderna.