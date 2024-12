¿Se está preparando un giro ideológico cultural en Bolivia?

Los alimentos y bienes de consumo han subido de precio en Bolivia. Cualquier ama de casa, obrero, oficinista, constructor, etc., lo sabe. Es un hecho objetivo, no un relato. Sin embargo, intuyo la probabilidad de que la mayoría de ellos ignoren la necesidad de un cambio ideológico-cultural y, todavía algo peor, no tengan decidida su opción partidaria en 2025 con la expectativa de cambiar la situación económica. Hay mucho ruido y poco sonido en el escenario preelectoral.