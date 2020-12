Se genera otra división de opositores en La Paz y en el MAS piden echar a Copa

Escucha esta nota aquí

El alcalde paceño, Luis Revilla, sacó a su partido Sol.bo de la alianza con Comunidad Ciudadana (CC) y Unidad Nacional (UN) que postula a Waldo Albarracín a la Alcaldía de La Paz. A última hora tiró un portazo e inscribió a su militante, Álvaro Blondel, como candidato por su partido.

Fuentes políticas coincidieron en que el lunes por la tarde, el alcalde Revilla se llevó una sorpresa desagradable cuando leyó que en la lista de candidatos a concejales se encontraba, entre otros, Marco Saavedra, un exfuncionario municipal que fue despedido por Revilla y con quien mantuvo desde entonces una férrea rivalidad.

Por un lado, las fuentes aseguraron que CC se resistió en retirar a esa y a otras personas de la lista, mientras que, por otro lado, aseguraron que ni siquiera el cambio solicitado calmó al alcalde, que se fue con un “portazo”.

El dirigente de Sol.bo José Luis Bedregal no quiso dar nombres, pero admitió que el malestar surgió porque las listas de candidatos deben tener a los mejores cuadros, pero eso no ocurrió en este caso. “Les hicimos conocer sugerencias respecto a algunos postulantes por el bien de la plancha de candidatos, pero estas no fueron escuchadas y lastimosamente tomaron decisiones que eran inaceptables”, aseguró.

Sol.bo inscribió a Álvaro Blondel como candidato a alcalde; y como postulantes de concejales a Paola Valdenassi, Martín Fabbri, Wilma Magne, Wálter Sempértegui, Julia Reynaga, Julio Sanjinez, Carlota Zambrana, Javier Francisco Escóbar y Yara Duhamel.

Al mismo tiempo, Sol.bo registró a Beatriz Álvarez, como candidata a la Gobernación. Mientras, el candidato de CC es Samuel Sea.

En un comunicado, Sol.bo expresó: “Intentamos llegar a acuerdos que pudieran construir esa ‘unidad’ sin dejar de lado a los vecinos de La Paz. En nuestra voluntad de arribar a acuerdos encontramos la buena voluntad de Waldo Albarracín, a quien agradecemos. En el mismo comunicado denunció que “hasta el último momento se interpusieron los intereses de los políticos por sobre los vecinos. Por eso preferimos ir con un candidato propio. Con un servidor público y técnico que representa a este equipo de gestión”.

El diputado por CC Beto Astorga lamentó el cambio. “Sol.bo decidió en su momento dar su apoyo a Waldo Albarracín, pero tuvo diferencias y ahora le ha quitado su respaldo”.

Por eso, el asambleísta manifestó que no se suscribió acuerdo alguno con el partido del alcalde Revilla y por eso “él es el llamado a dar a conocer las razones que lo llevaron a tomar esa decisión”.

Sin embargo, de esta forma, Blondel se convirtió en una opción más encasillada entre los opositores al MAS, y competirá con Waldo Albarracín, Iván Arias, Luis Larrea y el exdiputado Amílcar Barral.

Tensión en el MAS

En el caso del Movimiento Al Socialismo, dirigentes y asambleístas de ese partido coincidieron en que la expresidenta del Senado y candidata a la Alcaldía por la agrupación Jallalla, Eva Copa, debe ser expulsada del oficialismo por “traición”.

El rechazo a la decisión de Eva Copa por salir de la disciplina partidaria y postular por otro frente político está a punto de costarle la expulsión del MAS. El primero en pronunciarse fue el expresidente Evo Morales, quien señaló en una entrevista con la radio Kawsachun Coca: “Desde ahora otra vez en familia, buscamos mejorar algunas candidaturas, pero en este momento nos hemos conocido quiénes somos, qué hermanos son de convicción y qué hermanos estaban por un cargo”, señaló.

El secretario nacional del MAS, Rodolfo Machaca, lamentó la decisión de Copa y señaló que la exsenadora dejó libre un solo camino y es la expulsión del partido.

El caso de Eva Copa no es el único conflicto. El MAS opta por una lista de candidatos a concejales de La Paz que no es política, sino que cuenta con invitados de otros ámbitos, situación que también ha generado reclamos. La postulante a primera concejal es Eliana Paco, especialista en diseño, confección y comercialización de accesorios para la mujer de pollera.

El segundo es Javier Escalier, relacionado con el ámbito de la gestión cultural y el folklore, luego la abogada Roxana Pérez del Castillo, exmiss La Paz y activista en temas relacionados con los derechos de la mujer. La lista se completa con Pierre Chaín, Joseline Pinto, Simeón López, Bernardina Jiménez y Grover Gutiérrez.

Lo que resta por definir es si es que el candidato oficialista César Dockweiler podrá o no postular, debido a que una de las reglas establecidas por el TSE es que cada postulante tiene que residir en la región al menos los dos años anteriores, y el postulante estuvo fuera.

Varios frentes anunciaron que presentarán una denuncia ante el TSE que, según expertos, tiene tres caminos: rechazar la postulación, lo que también alcanzaría a Manfred Reyes Villa, postulante a la Alcaldía de Cochabamba.

La segunda opción es habilitar ambas candidaturas, en respaldo al derecho político de los dos candidatos, y la tercera, rebotar la decisión, como lo hizo en las elecciones presidenciales, al Tribunal Constitucional Plurinacional.