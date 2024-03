Se han perdido 90 millones de dólares para proyectos para un nuevo Oncológico

Sobre el terreno, Rodríguez confirmó que tiene conocimiento de que ya existe una carta del gobernador hacia el alcalde, solicitando retomar las gestiones para la transferencia de un terreno, "esperemos que esta vez se haga realidad, ya que este proceso viene desde hace dos años y hasta ahora no se logra concluir esa transferencia", indicó.

"No hemos levantado el bloqueo, no vamos a levantar, seguimos firme", dijo, aclarando que solo el sábado harán una pausa por el censo, "a ver si así las autoridades comprenden la cantidad de gente que hay. Parece que no tienen idea de cuán necesario es el Oncológico".