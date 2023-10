Se impulsa el uso del yuan chino ante la escasez de dólares

“El Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que, luego de una exitosa gestión realizada en la ciudad de Beijing, capital de la República Popular de China, se propició la llegada del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y del Bank of China, los dos bancos más grandes de dicho país”, indicó el ente emisor en un comunicado.

Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2022 China con $us 2.532 millones, Brasil ($us 1.967 millones), Argentina ($us 1.629 millones), Chile ($us 1.424 millones) y EEUU ($us 1.102 millones), fueron los principales mercados de importación.