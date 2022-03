Se incrementa en la pandemia el síndrome del corazón roto

Escucha esta nota aquí



¿Alguna vez ha tenido una pena tan grande que ha sentido fuertes punzadas en el corazón?. No se trata solo de una sensación, sino de un padecimiento real que afecta temporalmente al corazón, el cual es causado por situaciones emocionales extremas.

Una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido, haber perdido la fuente laboral o un disgusto grave pueden ser los desencadenantes. El padecimiento se conoce como miocardiopatía Takotsubo o Síndrome del corazón roto y afecta solo a una parte del corazón e interrumpe temporalmente la función habitual de bombeo de este órgano, mientras el resto sigue funcionando. Se puede presentar con un dolor repentino de pecho y, en ocasiones quienes padecen, pueden pensar que están teniendo un ataque cardíaco.

Investigaciones sugieren que esta rara afección se ha vuelto más común desde la pandemia de coronavirus por las situaciones extremas que hemos pasado.

Según un estudio de la Clínica Cleveland, publicado en el Journal of the American Medical Association, la incidencia de la enfermedad ha pasado de menos del 2 al 7,8 % durante la pandemia.

“Las familias están muy estresadas por la muerte de sus seres queridos y por la pérdida de trabajos y hogares”, comenta C. Noel Bairey Merz, director del Centro Cardiológico Femenino Barbra Streisand del Instituto del Corazón Smidt.

“Esta mayor incidencia probablemente sea por el estrés que suponen las olas y sus picos”, insiste el especialista español.

Susan Cheng, autora principal y directora del Instituto de Investigación sobre el Envejecimiento Saludable en el Instituto del Corazón Smidt del Hospital Cedars-Sinai, sugiere que la incidencia empezó a aumentar mucho antes del Covid, pero se acentuó durante la pandemia.

“Aunque la pandemia ha planteado muchos retos y factores de estrés para las mujeres, el aumento de los diagnósticos de Takotsubo estaba creciendo mucho antes de la crisis sanitaria”, sostiene Cheng.

“Eso sí, se trata de un punto importante porque no hay duda de que los factores de estrés ambiental participan, dados los informes que estamos viendo de otros centros que han encontrado un aumento de las tasas de casos de Síndrome de corazón roto desde 2020”, puntualiza.

Cómo se presenta

En realidad, el cuadro clínico se mimetiza con un Síndrome coronario agudo, solo que no se encuentran lesiones en las arterias coronarias y tiene carácter reversible.

La enfermedad se caracteriza por comportarse de forma similar a un infarto de miocardio, con una debilidad cardiaca transitoria, precisa la Fundación Española del Corazón.

Se produce en personas sin estrechamiento de las arterias coronarias y su pronóstico es generalmente benigno, con una mortalidad intrahospitalaria inferior al 5 %, pero pueden producirse complicaciones graves en uno de cada cinco casos. Sin embargo, casi todos los enfermos se recuperan completamente de la debilidad cardíaca tras unas semanas.

José María Gámez, presidente de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), señala que “en la fase aguda hay daño celular, por tanto, puede provocar arritmias cardiacas. Otra cosa es cuando pasa esa fase; la inmensa mayoría recupera la fuerza del corazón en un plazo de dos semanas a dos meses”.



Causas

Se cree que un aumento repentino de las hormonas del estrés, como la adrenalina, podría dañar temporalmente el corazón de algunas personas.

De igual forma, una opresión temporal de las arterias grandes o pequeñas del corazón puede influir. Las personas que tienen el Síndrome del corazón roto también pueden tener un cambio en la estructura del músculo cardíaco.

Esta situación normalmente se presenta después de un evento físico o emocional intenso. Por ejemplo, una respuesta emocional fuerte, como una muerte u otra pérdida de un ser querido, una discusión fuerte, etc.

Afecta más a mujeres

El trabajo publicado en el Journal of the American Heart Association sugiere que los diagnósticos han aumentado al menos de seis a diez veces más rápidamente para las mujeres, de 50 a 74 años, que para cualquier otro grupo demográfico.

“Las tasas de diagnóstico están aumentando de forma desproporcionada con respecto a lo que cabría esperar, especialmente en ellas. Así que tenemos que atribuirlo al aumento de la incidencia”, añade Cheng.

Para la especialista, la pregunta no es solo por qué las mujeres, sino por qué especialmente las de este grupo de edad. “Creemos que esto se debe a una combinación de factores. El corazón de las mujeres es más vulnerable a esta enfermedad por razones que aún no están del todo claras”, indica.

“La teoría es que las mujeres están protegidas durante la época fértil y hasta la llegada de la menopausia. En ese momento, la hormona predominante es el estradiol, con efectos muy beneficiosos sobre todo el sistema cardiovascular, pero con la llegada de la menopausia, esto cambia”, dice la especialista Gámez.

Cerebro y corazón

Aunque los profesionales entienden que la conexión entre el estrés y el riesgo de cardiopatía es muy importante, aún queda mucho por discernir y se necesita más trabajo para desentrañar los factores subyacentes del síndrome y otras condiciones dominadas por las mujeres.

“La relación cardiopatía-estrés no es nueva, y menos en mujeres, donde es un factor de riesgo claramente establecido”, apunta Gámez.

“Otra cosa es que los propios médicos no le hagan demasiado caso. Pero se ha visto una clara correlación entre factores psicológicos, como el estrés y la ansiedad, y el desarrollo de angina de pecho en ellas. De hecho, en guías de prevención ya se establece como un factor de riesgo”, añade.

