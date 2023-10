Se inicia el pago del Juancito Pinto y en Santa Cruz lo recibirán 649.000 estudiantes

Desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre se pagará a los rezagados, por lo que no habrá restricción de la numeración de la cédula de identidad.

En cuanto a los requisitos, la directora interina de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Merlyn Luisa Ayala Barba, recordó a los progenitores que para el cobro solo deben presentar su cédula de identidad y una fotocopia simple. No es necesario el carnet de identidad actualizado con QR para el cobro del bono.



Incentivo a la permanencia

El bono es un premio a la permanencia escolar. El ministro de Educación resaltó que los logros se ven reflejados en la reducción de la deserción escolar. En la gestión 2017 la tasa de abandono en Bolivia era del 1,83%, en 2018 bajó a 1,75%; en 2019, a 1,74%; en 2021 a 1,46%; y en 2022, a 1,16%. De 2020 no se tienen datos porque la pandemia llevó a la clausura del año escolar.

“Este año estamos esperanzados de que reduzcamos aún más (la deserción), pues hemos tenido clases presenciales con mayor normalidad que en gestiones pasadas”, remarcó Pary.