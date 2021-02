Se inicia la cuenta regresiva y crece la tensión entre Jhonny y Gary

Escucha esta nota aquí

Sube la tensión entre Jhonny Fernández y José Gary Áñez. Los candidatos de UCS y C-A comienzan a atacarse con mayor intensidad. Primero en un debate y luego con acusaciones y contraacusaciones que dejan entrever el nerviosismo a solo nueve días del epílogo de la campaña electoral para las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

El escenario parece un ring en medio de un empate técnico. En una esquina está Jhonny Fernández, quien lidera las encuestas con el 33,9%. En la otra esquina se ubica Gary Áñez, que está de segundo en la intención de votos con el 30,9%. Ambos candidatos se han dicho de todo en las últimas horas.

En el debate del domingo en Unitel, Fernández acusó de no pagar impuestos a Áñez y de recibir recursos económicos para su revista de parte de la Gobernación y de la Alcaldía cruceña.

Áñez no se quedó atrás. Primero le dijo al candidato de UCS que habría hecho mucho dinero con sus “socios políticos durante todo este tiempo”. Además, le señaló que “hace un tiempo evadiste impuestos y metiste harto (dinero) para volver a ser candidato”. Finalmente, dio a entender que el postulante de UCS recibe financiamiento económico de parte del exministro del Movimiento Al Socialismo, Carlos Romero.

Con estas declaraciones las redes sociales se incendiaron. Los simpatizantes de ambos candidatos defendían a capa y espada a sus candidatos de los ataques de sus adversarios.

Siguieron los ataques

Pero esto no quedó ahí. Ayer, Juan Carlos Medrano, candidato a concejal de Áñez, denunció que la UCS habría usurpado un proyecto arquitectónico que él junto a un grupo de arquitectos había elaborado hace tres años en el que la avenida La Salle se convertiría en un bulevar turístico.

“No nos parece que usurpen un proyecto que no les pertenece. Este proyecto fue pensado no para que sean choperías, fue pensado para que sea un paseo turístico comercial. No queremos que sea el próximo lugar de borrachera de Santa Cruz”, dijo Medrano.

Al respecto, el candidato a concejal por UCS, Richard Gonzáles indicó que existe una preocupación por el nivel de análisis jurídico sobre “esas declaraciones infundadas”.

Gonzáles señaló que en la ley del profesional arquitecto se establece que todo proyecto en el sector público tiene que tener previamente un concurso de anteproyecto y luego se realiza la inscripción del registro de propiedad intelectual.

“Las declaraciones de los candidatos a concejales de Carlos Mesa y de Gary Áñez son totalmente infundadas. No han demostrado nada y eso responde a que no tienen una propuesta y por lo tanto, las leyes municipales, como la 275, declara la necesidad de canalización y embovedado de las aguas pluviales”, dijo Gonzáles.

El candidato de UCS dijo que es falsa la acusación de C-A, porque cuentan con un equipo técnico multidisciplinario que elaboró el proyecto para el programa de Gobierno de Fernández.

Un par de horas más tarde, el vocero de C-A, Leonardo Roca indicó que Fernández no puede ser candidato a alcalde y que tampoco debió ser inscrito como concejal por evasión de impuestos. “Lo vamos a demostrar en su momento. No es el tío Jhonny Cash, porque está quebrado y quiere ser alcalde de Santa Cruz para seguir llevando esa vida ficticia de opulencia. Vamos a demostrar hasta verle el hueso que el más grande evasor de impuestos, no puede lanzar acusaciones así nomás”, dijo Roca.

El vocero también señaló que con esto queda demostrada una supuesta alianza entre Fernández y la alcaldesa interina y candidata por Santa Cruz Para Todos (SPT), Angélica Sosa.

“Lo que ha hecho Jhonny Fernández es un delito. El Código Tributario, artículo 68, numeral cuarto indica de las cláusulas de confidencialidad que tiene que haber en el tema tributario y esta información solo y exclusivamente la tiene el ejecutivo municipal. Ha cometido delito flagrante, porque ha revelado información privada”, señaló Roca.

Los aludidos

El primero en salir a reclamar por las acusaciones de Áñez contra Fernández fue Carlos Romero.

En su cuenta en Facebook, la exautoridad solicitó a Añez que durante el día demuestre sus acusaciones.

“No me involucre en su guerra sucia, si usted tiene un milímetro de decencia y dignidad lo emplazo a que en el curso del día demuestre sus temerarias afirmaciones, de lo contrario, quedará claro ante la opinión pública que usted es un mentiroso y un canalla”, señalaba el post.

Desde SPT no se refirieron al tema sobre la acusación de una supuesta alianza entre la UCS y la agrupación que lidera Sosa.

Pierde la gente

Para el politólogo Daniel Valverde, en esta etapa se debería estar debatiendo los problemas de la ciudad y se están enfocando en temas personales. “Esto tiende a ahondarse en estas dos últimas semanas, cuando la población debería escuchar cuál es la visión estructural y realista que tienen los candidatos para administrar la ciudad”, dijo.

Su colega, José Orlando Peralta señaló que las diferencias que existen entre Fernández y Áñez van a marcar la decisión de los votantes indecisos. “Ellos tienen que buscar a esta población que quizás decida su voto el mismo día de los comicios”, dijo.