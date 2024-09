Se necesita más que trasladar al gabinete a Santa Cruz

El gran incendio de 2019 fue el punto de inflexión para que Evo Morales sea reprobado por la población y el Gobierno está cometiendo el mismo error político. Es por eso que no convence la preocupación de última hora por la expansión del fuego, si esta no va acompañada de medidas de fondo para cambiar el orden de las cosas. El área productiva, las tierras fiscales y las zonas protegidas son constantemente avasalladas y el Gobierno no hizo nada para dejar de incentivar estas prácticas. Recién nomás, en agosto, se aprobó el último decreto incendiario que legalizaba la toma y el chaqueo de miles de hectáreas de bosques en la reserva forestal de Choré, convirtiéndolas en Área de Manejo Integrado; las normas aprobadas por Evo Morales siguen vigentes y los avasalladores continúan haciendo de las suyas de manera impune.