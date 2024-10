Se van cumpliendo los plazos

Mientras, parece que quienes rodean a Evo Morales no le han comunicado que ya no es presidente de la república; parece que no le han advertido que su condición en este momento es el de un ciudadano prófugo de la justicia por un caso de trata y tráfico de personas y estupro agravado, acusado de tener supuestamente un hijo con una menor cuando era presidente. Evo no asistió a prestar su declaración en Tarija argumentando la voluntad de detenerlo y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ha declarado la convulsión e insurgencia”. Habían dicho que “lo que va a suceder es grave. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, advirtió Dieter Mendoza, dirigente de una de las federaciones. Estamos frente a una situación de gravedad extrema, que ha adquirido ribetes internacionales por la defensa ideológica que ha realizado el Grupo de Puebla en favor de Morales.