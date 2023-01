Se ve caída del rédito de aportes de jubilación; tasas bajaron un 82%

Un nuevo reporte de la Fundación Milenio cuestiona la baja rentabilidad de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). En 2022 la rentabilidad de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) rondó el 3%. La organización advierte que esta situación se da porque las AFP no pueden invertir en el exterior, “sa lvo en los bonos soberanos emitidos por el país y debiendo, por tanto, invertir localmente en un contexto de tasas de interés a la baja”.

De acuerdo con un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguros y Pensiones (APS) el valor de los fondos del SIP ascendió a $us 23.967 millones. De esta cantidad, $us 23.595 millones están invertidos en diferentes sectores y los recursos de liquidez sumaron $us 372 millones.