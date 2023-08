Sebastián Marset, agradece a la Felcn y toda la Policía dice: “Lo vamos a encontrar”

Sebastián Marset Cabrera, el narcotraficante uruguayo más buscado a escala mundial, calentó los ánimos de toda la Policía, después de enviar un video agradeciendo al jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, (Felcn) por haberlo alertado para que se vaya.



Pasada las 17 horas de ayer, Sebastián Marset envió el video de solo un minuto con 26 segundos asegurando esto: “Gracias al director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro había dado orden de aprehensión contra mí; como no hice las cosas bien, se está molestando a la gente inocente que no tiene nada que ver”. El video le llegó a la abogada Jéssica Echeverría, quien también en el pasado ha recibido amenazas del narcotráfico.



El uruguayo, que aparece vistiendo una polera ploma y una gorra negra, manifestó que “su situación se complicaba en el país”, que “no quería implicar a personas inocentes” y confirmó que amigos lo conocían como Luis Paulo Amorín, su doble identidad falsa, con la que se movía en Santa Cruz, según dijo anteriormente el Ministerio de Gobierno.



“Ninguna de las personas que están pasando un mal momento ahí tiene nada que ver con mis cosas y se están yendo al car… con eso”, expresó Marset.



El hombre buscado con sello rojo y alertas migratorias por tráfico internacional de drogas para que responda en al menos cinco países, dijo que gracias al director de la Felcn, (aunque no especificó si se trata del jefe regional o nacional) logró escapar, ya que “le avisó” que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, había emitido una orden de aprehensión en su contra.



La abogada Echeverría, en un breve contacto, manifestó que recibió un mensaje de WhatsApp, a las 17:09, del número +593 97 975 7129.



La jurista asegura que el video le fue enviado mediante Marset o sus cercanos, debido a que ella siempre compartió un trabajo único difundido el 22 de enero respecto a un informe publicado por EL DEBER sobre la relación financiera de Reina Mercedes Duarte, presa en Paraguay, y mano derecha que manejaba las finanzas de Marset.



“Agarré una platita, me avisó que me fuera ese director de la Felcn. Como no hizo las cosas bien, está molestando a gente inocente que no tiene nada que ver. (Por eso) quiero que se sepa esto”, agregó.



Lo vamos a encontrar, entréguese



La reacción fue inmediata pues el alto mando de la Policía convocó a una rueda de prensa para responder al traficante. Fue anoche en el Comando de la Policía el comandante general Álvaro José Álvarez, a nombre de toda la institución respaldó la labor del director de la Felcn, Ismael Villca.