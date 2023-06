Sebastián Putz: “Todos nuestros planes de vida han cambiado y no tenemos fecha de retorno”

Putz no la pensó dos veces, junto a su esposa Valeria Suárez y su niña, emprendieron viaje hasta Alemania, donde radican hace tres meses, con el objetivo de buscarle tratamientos a Lunnet.

Él confiesa que vendió todo para irse a Europa, no sabe cuándo volverá a su tierra natal, pero asegura que tiene fe en que todo saldrá bien, que Dios lo preparó desde joven para enfrentar obstáculos. A su público le pide que no lo deje solo y que lo siga a través de sus redes sociales.

Porque sentíamos que no avanzábamos. En los cuatro meses de tratamiento que Lunnet tuvo en Bolivia no hubo respuestas, ya que su caso no era común.