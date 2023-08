Sectores pecuarios atribuyen a shocks internos la variación de precio de carnes

Hoy, según el dirigente avícola, se tiene una producción mensual de más de 20,1 millones de pollos BB para el mercado nacional. “Hay un pequeño déficit porque lo que estábamos produciendo 20,5 millones y, algunas ocasiones hasta 21 millones. En la avicultura del 1 a 3% para abajo hace que los precios se suban y un 1% para arriba hace que los precios se desplomen . El mercado es bien sensible a estas variaciones de producción”, anotó.

Asimismo, hizo notar que los bloqueos de carreteras en Santa Cruz-se registraron seis continuos en igual cantidad de semanas- implicaron un quiebre en la logística terrestre de importación de genética de Brasil, llevando a las incubadoras a gastos extras, contratar vuelos chárter por valor de $us 7.000 a 8.0000, para la reposición de reproductoras. El otro efecto, trascendió en no poder llegar oportunamente a las granjas con alimento y retrasar la salida de las aves a los centros de consumo. “Se genera una ruptura del ciclo productivo porque no se cumple con el cronograma de alojamiento y de carga de aves y se genera de una sobredemanda que lleva al encarecimiento del precio” afirmó Castro.