Sectores replantean las estrategias de lucha por el censo para el 2023

Es la conclusión a la que llegaron representantes de algunos sectores consultados, que además coinciden en la necesidad de replantear la lucha, establecer alianzas con otros departamentos y generar conciencia nacional de que el censo no solo beneficia a las regiones con mayor inmigración , sino también a las que tienen fuga de habitantes.

El ex líder cívico Carlos Dabdoub considera que la estrategia debe consistir en involucrar a las otras regiones en la importancia de hacer el censo a la brevedad posible, ya que, por ahora, tal vez el resto del país cree que se trata de un capricho cruceño, cuando más bien deberían entender que “Santa Cruz se está jugando por todo el país, está peleando a solas, mientras los demás, bien gracias”.

Más allá de los pactos entre regiones, hace un llamado a apostar por alianzas multisectoriales , ya sea entre universidades, instituciones cívicas, etc.

En representación de los gremiales, la diputada de Creemos, Clotilde Padilla, informó que los comerciantes formales de todo el país marcharán este 16 de septiembre en todos los departamentos , no solo en rechazo al Proyecto de Ley 249-21, sino también a favor de la realización del censo nacional en 2023.

En la misma línea va la opinión del ex líder cívico Germán Antelo, que plantea la estrategia de sumar, ya que no es una lucha exclusiva de Santa Cruz, sino también de los municipios y provincias más pobres . “No solo los que han ganado gente, como es el caso de Santa Cruz, El Alto y La Paz, sino de los que están perdiendo población y representación legislativa, porque quiere decir que las políticas de este gobierno son totalmente equivocadas”, afirmó.

Antelo enfatizó en tres aspectos: No claudicar, generar conciencia de que es una lucha nacional, y liderar este movimiento desde Santa Cruz, para dar fin al manejo centralizado y autoritario del país, al que llamó re centralización .

Para él, lo mejor no es llevar esto a una asamblea de la cruceñidad, sino a las calles, a un cabildo, donde centenares de miles de personas definan la ruta, sobre todo porque hoy el “Gobierno intenta darle nombre a este movimiento, como si fuera del gobernador o de una persona, pero esto no es un capricho particular, es una voluntad ciudadana, defendiendo un derecho que le corresponde, de conocer su realidad”, aseveró. Al pueblo cruceño, y boliviano, Antelo le dice que “el que se cansa pierde, y a eso es a lo que el Gobierno juega”.