Segundo aguinaldo y crecimiento económico

¿Habrá o no un segundo aguinaldo en 2022? Esa era la gran incógnita en el país, siendo el INE el encargado de hacer el cálculo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al efecto, debiendo analizar su comportamiento en el periodo interanual predeterminado (julio del 2021 hasta junio del 2022). Cuando la prensa o las empresas me pedían mi opinión al respecto, sobre la base de la información oficial disponible, me la jugué animándome a vaticinar que había un 99,9% de posibilidades, de que no habría. El segundo aguinaldo fue creado el 20 de noviembre de 2013 por el D.S. 1802, en plena bonanza mundial, estableciendo su pago cuando el PIB del país creciera por encima del 4,5% en el periodo interanual indicado.