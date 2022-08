Seis bloqueos y silencio del Gobierno

Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón, Santa María, Cerro Grande y San Miguelito son los puntos donde los campesinos se apostaron para impedir el paso en demanda de modificación del Decreto 29215, planificación de una nueva ley de tierras, análisis de tierras fiscales no disponibles y anulación de concesiones forestales.

Se trata de demandas de grupos que en varios casos son acusados de avasalladores, que no son originarios de tierras bajas y buscan que se les entregue tierras, incluso de reservas naturales que no son para cultivos. En otras palabras, quieren legalizar la invasión a los parques nacionales y que el gobierno les dé títulos de esas tierras avasalladas.

El comandante departamental de la Policía, Jhonny Omar Chávez, que el día del paro cruceño por el censo decía que era su obligación hacer cumplir la Constitución en su acápite destinado a garantizar la libre circulación de personas y motorizados, no apareció en los bloqueos para hacer cumplir con la Constitución Política del Estado.

Con la ley que se cumple para unos, pero no para otros; con la mano dura del Gobierno que se utiliza solo cuando se trata de movimientos que no son los que él controla; con una Policía que mira con ojos políticos uno u otro movimiento para salir a detener y a desbloquear siempre que no sean de color azul, vivimos la era del descontrol y la desaparición cada vez más evidente del Estado de derecho.