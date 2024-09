Semana de conflictos y posibles salidas

Comienza una semana con muchos frentes abiertos para el Gobierno. La gestión de Luis Arce tendrá que lidiar con las dudas que generan los resultados del Censo de Población y Vivienda, las protestas por la escasez de carburantes y las marchas contra la escasez de dólares. Los dos últimos son problemas de larga data que no pudieron ser resueltos hasta el momento y que van agotando la paciencia de los sectores afectados.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda fueron sorpresivos, pero también increíbles para la ciudadanía y para las autoridades que deben hacer gestión con recursos magros, cuya distribución no condice con la realidad. Que los da tos sean inferiores a la proyección del Instituto Nacional de Estadística ya es un motivo de duda, pero se suma que la misma institución registra 2,8 millones de nacimientos en Bolivia durante los últimos 14 años, pero consigna poco más de un millón de habitantes demás. Y así, si se va revisando la mirada de economistas y estadistas hay muchos argumentos que muestran que algo no ha ido bien.

Por otro lado, la falta de carburantes no ha podido resolverse en los últimos meses. Ya se sabe que el Gobierno eroga 4.000 millones de dólares en la subvención de los mismos y crecen las voces que afirman que el dinero con que cuenta el erario nacional ya no alcanza para importar estos líquidos comprando caro para vender barato. Lamentablemente, las soluciones se han planteado tarde y los resultados pueden verse a largo plazo; mientras tanto hay que seguir importando.

Frente a esta situación, el gobierno agilizó la liberación de impuestos para la importación de insumos médicos, de productos y maquinarias para la producción agrícola. Si bien son importantes decisiones, no acaban de resolver el problema. A su vez, el presidente Luis Arce habló de que no se ha descartado la obligatoriedad de que los exportadores, que obtienen dólares en el extranjero, se vean obligados a entregarlos al Banco Central de Bolivia. Aunque aclara que eso no es control de divisas, se parece mucho y puede resultar contraproducente.