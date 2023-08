Separar viajes personales de los oficiales

Las críticas de concejales opositores no se hicieron esperar. La vicepresidenta del Concejo, Lola Terrazas, habló de la falta de seriedad del alcalde Fernández por solicitar el permiso para atender asuntos personales y luego hacer otra cosa. El concejal Juan Carlos Medrano, por su parte, criticó que el alcalde haya omitido la información de sus visitas oficiales para abordar proyectos, pero, además, dudó de que estas anunciadas gestiones lleguen a concretarse. “Jamás hemos visto que (Fernández) haya llegado con un informe de financiamiento, planes de desarrollo y otros”, dijo.

En el plano de la formalidad, se nota que hay una suerte de desencuentro entre el alcalde Fernández y el Concejo Municipal, que es la institución que debe fiscalizar sus actos y otorgarle permisos de viaje. Si ya había antecedentes de incoherencias sobre algo tan elemental como es el propósito de un viaje, esto debió merecer, cuando menos, una llamada de atención, o hasta la negación de un nuevo permiso. Estamos hablando de la máxima autoridad de una ciudad de más de dos millones de habitantes, quien no puede ausentarse sin la debida justificación ante la instancia que lo fiscaliza.

Pero también se evidencia una falta de seriedad del burgomaestre. No puede mezclar sus asuntos personales con los asuntos de la ciudad. Si este su sexto viaje contemplaba visitas y gestiones oficiales, es obvio que el Concejo Municipal debía saberlo, al igual que su personal técnico. ¿O es el alcalde la persona más idónea para recibir una explicación sobre el funcionamiento de los trenes urbanos de Miami? Todo viaje oficial debe estar debidamente respaldado en temas de logística, asesoramiento, gastos de transporte, hospedaje, viáticos, etc. Y por más que Jhonny se costee sus viajes personales, eso no le da derecho a gestionar lo que se le antoje a nombre de la ciudad, por respeto a la institucionalidad municipal.