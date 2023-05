“Ser Juancho”

Muchos de ellos ocuparon puestos de liderazgo en la política y en la academia. Otros fueron alcaldes o parlamentarios, como menos éxito. No faltó el “Juancho” periodista famoso que posteriormente renegó de su madre de pollera.

Al leer y escuchar sentí que mi militancia católica tambaleaba, aunque no la fe. Soy una defensora de la Iglesia y particularmente de la Conferencia Episcopal Boliviana y de sus miembros porque soy testigo de su trabajo en las orillas del país y en defensa de la población más desprotegida.

Sin embargo, los comentarios del propio cura y ¡sobre todo! de sus superiores bolivianos y españoles me colocan en una enorme desilusión. ¿Cómo es posible? No aparecen palabras de perdón, ni de búsqueda de solución y menos de sanción. La preocupación de Pica es que sus perversiones sean conocidas. La jerarquía lo consuela. Se hacen cambios para peor; por ejemplo, que guíe a los novicios.

No se dice nada del triple pecado: contra niños y jóvenes que verán de una u otra forma afectados sus futuros en forma negativa. Los abusos son contra subalternos que poco espacio tenían para la resistencia. Además, contra hombres de escasos recursos que no podían abandonar fácilmente la oportunidad de acceder a un colegio privado. No era una caída coyuntural, una flaqueza humana, era una conducta permanente.