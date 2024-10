¿Será posible?

Vamos por partes, hoy en día la situación económica y que decir de la política es el pan de todos los días, los bienes de consumo diario se encarecen, la discrecionalidad de un puesto a otro respecto al precio último del producto es real y por tal “viva el libre comercio y oferta y demanda”, los controles municipales y de regulación nacional que beneficien al consumidor no existen y ello sumado al encarecimiento del precio de la gasolina, diésel, hace que sea un real tormento para la sociedad.

En las ciudades la realidad no es diferente, el tipo de cambio paralelo es un abuso aun así una realidad que el mismo BCB lo acredita y nadie sabe qué pasara, la gente debe hacer filas desde tempranas hora de la mañana para lograr enviar remesas a sus seres queridos que viven fuera del país, el precio del transporte público amenaza en incrementarse a pesar de todo lo que se hace por ellos, y ni qué decir que todo lo que ocurre es un circo del cual el payaso principal solo aboga por sus intereses y de la clase indígena de este país, como si estos fueran los únicos bolivianos estantes y habitantes de nuestro territorio, incluso me animaría a decir que el tema de despatriarcalización y descolonización son temas ya superados y no debe ahondarse en más nada, porque eso hace más daño que bien a los bolivianos.