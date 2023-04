Servicio de taxi por aplicaciones no está regulado y hay escaso control

En Santa Cruz de la Sierra las empresas de servicios de taxi con aplicaciones (app) no están registradas ni reguladas por el municipio cruceño.

Esta situación hace que no se tenga un lugar para denunciar cuando ocurren inconvenientes que afectan a los pasajeros. Hace unos días, un sujeto que trabajaba de taxista con una de esas aplicaciones fue condenando a 25 años por haber abusado sexualmente a dos pasajeras. Por otro lado, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) señaló que, en lo que va del año, han atendido dos casos de abusos sexuales en unidades de este sistema.

“¿Alguien sabe de alguna aplicación (app) de taxi de mujeres o algún otro de confianza? (Es que) ya no confío”, escribió Lucy Q. P. en Facebook.

Al respecto, el director municipal de Planificación y Autorización de la Operación del Transporte y Vialidad, Marco Franco, dijo que estos motorizados no están registrados en la comuna cruceña. “Son vehículos particulares que se registran en la plataforma de la app, pero no en el municipio y, por lo tanto, estarían operando de forma ilegal. Entonces, lo que tendría que hacerse es registrarlos legalmente cuando salga el nuevo reglamento”, explicó Franco.

De esta manera, según Franco, recibirán una tarjeta de operación para que puedan trabajar en la comuna cruceña. “Queremos que el pasajero se sienta seguro y no sucedan hechos lamentables, porque lastimosamente cuando uno llama a estos vehículos no sabe si ese es el conductor y muchas veces cuando se quiere reclamar no hay dónde hacerlo”, agregó.