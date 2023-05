Si “el modelo cruceño está agotado”… ¡Ay de ti, Bolivia!

¡Y dale con aquello de que “el modelo cruceño está agotado”, “el modelo está agotado”! Algunos lo dicen porque en su fuero interno desean que fuera así, otros, porque no saben lo que dicen. Mucho cuidado, porque si tal aseveración fuera verdad, entonces… ¡sálvese quien pueda! Sinceramente digo que un “agotamiento” del modelo cruceño llevaría a una crisis, no solo en Santa Cruz, sino en Bolivia, porque Bolivia no se explica sin Santa Cruz.