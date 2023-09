Sí: es correcto decir ‘presidenta’, ‘ministra’, ‘fiscala’ y ‘concejala’

Sé lo que muchos van a decir: que el sufijo ‘-ente’ viene de ‘ser’ y, por lo tanto, no se modifica ya que ‘ser’ es válido tanto para el masculino como para el femenino. Algunos seguramente me enviarán enlaces al famoso artículo que circula en internet con el título “Sobre ignorantes e ignorantas: carta de una profesora con acertadísima y lapidaria frase final”, o alguna de sus variantes, en las que se desarrolla la teoría que sustenta la inmutabilidad de sustantivos como ‘presidente’, ‘ingeniero’, ‘médico’, ‘fiscal’ y ‘concejal’.

Como ya repetí machaconamente en el pasado, las reglas para el género están determinadas por los sustantivos y los comunes en cuanto al género son los que, designando seres animados, tienen una sola forma, la misma para los dos géneros gramaticales, así que no se modifican. Como ejemplos están ‘canciller’, ‘profesional’, ‘psiquiatra’, ‘periodista’, ‘estudiante’, ‘asambleísta’ y un muy largo etcétera.

Existen sustantivos todavía más duros, que no aceptan modificarse ni siquiera de manera excepcional, y son los epicenos. Entre estos tenemos, solo como muestra, a ‘personaje’, ‘vástago’, ‘tiburón’, ‘lince’, ‘orca’, ‘leopardo’, etc. etc.