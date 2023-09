¡Sí, hay que y por qué festejar!

Los cruceños nos hemos caracterizado por una permanente rebeldía contra el poder central ; fuimos calificados de “levantiscos”. La explicación a esta rebeldía no hay que buscarla en una actitud de simple rechazo a las leyes, sino más bien a un pasado en el que el poder central siempre ha tenido la tendencia al centralismo castrador, continúa el Dr. Parejas, dándome pie para asegurar que 213 años de la gesta libertaria y, tras 198 años de República, seguimos y mantenemos el espíritu levantisco y autonómico frente al mismo Estado centralista que se empecina en no entender el rol que jugamos en la historia de este país llamado Bolivia.

Hace un par de meses, en ocasión de celebrarse e l coloquio “Santa Cruz y su relación con el Estado”, convocado por el CPSC, aseguré: Yo soy de los que cree que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño; terriblemente difícil; “yo soy de los que creen que nuestros proyectos van mucho más allá de lo que quiere el Estado para con nosotros; vivimos 2 líneas paralelas; el Estado y Santa Cruz tenemos 2 líneas paralelas, no nos juntamos y, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar en algún momento algún empate virtuoso entre ellos y nosotros; somos parte del Estado nacional y ellos manejan el Estado nacional… yo no sé exactamente cómo podemos romper esto, cómo podemos superar obstáculos.

Creo (y no estoy imponiendo a nadie) que, si partimos de la verdad, si tenemos inteligencia, podemos intentar vasos comunicantes o alguna cosa de esas; podemos intentarlo… ¿hay que plantear una nueva relación con el Estado? Claro que hay que plantear, aquí estamos discutiendo eso y entonces ya ganamos, si logramos establecer qué es lo que queremos, ya ganamos”. Desordenado, pero fue parte de una reflexión que duró varios minutos; lo que busco es que se digan las cosas de frente para romper esa “incomunicación” que tenemos y significa un tremendo lastre que no nos deja avanzar, ni a nosotros, ni al Estado.

Santa Cruz exporta el 100% de carne bovina y derivados; 99.7% de alcohol; 99.5% de azúcar; 98.6% de sésamo; 98% de soya, chía y frejol; 95% de girasol y derivados; 94% de hortalizas y 72% de cuero y manufacturas, pero esto no le interesa a los detractores del modelo cruceño, que repiten estúpidamente que Santa Cruz es mono-productor/exportador de soya cuando, en los hechos, “solo” el 35% de la producción cruceña es Agropecuario/Agroindustrial y Forestal/Maderero (4.300MMU$d) y poco más del 50% está generado por el sector terciario, entiéndase transporte, hotelería, comunicaciones, gastronomía, finanzas, servicios básicos que mueven $us 6.000 millones por año, convirtiéndose en el sector colchón amortiguador de los cambios externos.

Entonces, es claro que hay porqué y de qué festejar. Evidentemente, estamos pasando un momento complicado en política pero no soy de los que se queja; el gobernador de Santa Cruz fue secuestrado por el Gobierno nacional, convirtiéndose en el segundo gobernador secuestrado después de Leopoldo Fernández; pero, en vez de mirar con tristeza la silla vacía, aquello nos debe devolver la rebeldía con la que nacimos y organizarnos para no dejar espacio sin cubrir, cerrando filas, llenando esa silla con un buen cruceño, en calidad de Gobernador suplente, don Mario Aguilera, hasta que vuelva Luis Fernando Camacho; eso nos lo debe a los ciudadanos la gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental, sobre todo, la misma gobernación que está intervenida por quien no ha sido electo, me refiero al Sr Efraín Suárez que no tiene qué hacer ahí; Santa Cruz se ganó el derecho a elegir y nadie que no sea elegido debe usurpar el lugar.