Siete exsenadores del MAS llegan al Gobierno; Eva Copa también recluta a excolegas de la Asamblea

Siete exsenadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) -que fueron parte de la anterior legislatura- ahora tienen cargos en diferentes niveles del Estado. Solo Eva Copa fue elegida por el voto y la actual autoridad reclutó a dos excolegas para trabajar en la Alcaldía de El Alto: Omar Aguilar y René Joaquino. Los demás trabajan en ministerios y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los sectores sociales piden que haya renovación de cuadros.

Efraín Chambi fue jefe de bancada del MAS en el Senado y ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, según su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado. Además, Milton Barón y Máxima Apaza, que también fueron senadores masistas, ahora están trabajando en el Ministerio de Justicia. El primero es asesor del ministro Iván Lima, mientras que la exlegisladora ejerce una dirección en esa cartera de Estado.

Según el portal de la Contraloría, el exsenador Germán Isla ocupa un cargo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su última presentación de su declaración jurada fue en enero de este año. Lo mismo sucede con Pedro Montes, quien también fue jefe de bancada del MAS en el Senado en la pasada legislatura. Los demás exlegisladores presentaron su declaración en noviembre del año pasado, cuando terminaron sus funciones.

Eva Copa es la única exsenadora del MAS que llegó al cargo por el voto popular. Ahora es la alcaldesa de la ciudad de El Alto tras declararse disidente del masismo. La burgomaestre reclutó a dos excolegas para que trabajen en la Alcaldía alteña: Omar Aguilar y René Joaquino. El primero evidenció su disidencia al MAS revelando las fisuras en el partido oficialista luego de los conflictos de 2019. El segundo ya se había apartado del MAS el año pasado en plena legislatura.

Angélica Ponce, que es parte de la dirigencia de mujeres interculturales, cuestionó que en el MAS no exista renovación de cuadros políticos. La dirigente lamentó que haya designaciones a “dedazo” y comparó esta situación con lo sucedido en las elecciones subnacionales. Además, consideró que a los exsenadores se las da un “premio” al acomodarlos en un cargo público tras haber sido parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante seis años.

Pedido de los sectores

“La gente ha despertado, la gente no está para matarse por apetitos de algunas cuantas personas. Por ejemplo, en las elecciones subnacionales los ‘dedazos’ no han funcionado. Lo que ahora debería pasar es la renovación de cuadros en el aparato estatal. ¿Acaso no hay nuevos perfiles capaces para ser servidor público? ¿Por qué siempre los mismos?”, cuestionó la dirigente Ponce.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió una “profunda reflexión” ante la designación de funcionarios públicos en cargos jerárquicos. El dirigente obrero exigió al Gobierno que se escuche a los sectores sociales.

“El pueblo pidió una renovación de cuadros políticos. El pueblo votó en las elecciones subnacionales, sobre todo en la segunda vuelta, y pidió renovación”, afirmó Huarachi.

Mientras, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, Hugo Torrez, consideró que al interior del MAS existe una “clase media intelectual” que desprecia a la clase obrera y está llevando al “descalabro” al partido.

“Son por estos errores que se da el desgaste político en los partidos. Premiar a personajes que afectaron al proceso es algo que no se debe permitir. Es por eso que existen fricciones en el MAS”, remarcó Torrez.

Omar Aguilar afirmó que llegó a la Alcaldía de El Alto por invitación de Eva Copa. El exlegislador dijo que en el MAS no apartó a los políticos que “dieron la cara” durante los conflictos de 2019 y lamentó que se haya designado en cargos públicos a exsenadores que son allegados a Evo Morales.

“Casi todos se escondieron bajo su catres en los momentos más difíciles. Somos pocos los que dimos la cara en momentos en que ser masista era muy peligroso. Así pasó con Eva Copa, el MAS la apartó por decisiones personas y no orgánicas”, dijo Aguilar.

El diputado Andrés Flores (MAS) criticó que existan personas al interior del partido oficialista que todavía sigan “sugiriendo” a perfiles “con un pasado” y no a nuevos cuadros políticos.

A su vez, el diputado Rolando Cuéllar, también de filas del MAS, recordó que fueron los sectores sociales quienes pidieron designar al “viejo entorno” de Evo Morales en cargos jerárquicos.

EXMAGISTRADOS, EXFISCALES Y EXDIPUTADOS CON CARGOS PÚBLICOS

En el Gobierno se dio paso también a exmagistrados, exdiputados y exfiscales para que sean designados en un cargo público. Además, candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron derrotados en las elecciones subnacionales se acomodan como funcionarios públicos.

El exfiscal general Ramiro Guerrero, que también fue cónsul general de Bolivia en Chile, ahora trabaja en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Además, los exmagistrados Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Macario Cortez y Ruddy Flores, quienes avalaron la reelección indefinida de Evo Morales, se acomodaron en diferentes entidades del Estado.

Además, los exdiputados Franklin Flores, Édgar Montaño, entre otros, son parte del Ejecutivo. Al igual que los excandidatos del MAS Nelson Cox, Juan Carlos León, Álvaro Ruiz, entre algunos, ahora tienen cargos públicos.

