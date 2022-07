Sigamos sembrando un cafetal del tamaño de Bolivia

La investigación ratificó la importancia del departamento de La Paz y la región de Yungas como principal área de producción con el 96% del café boliviano, seguido por el 3% de Santa Cruz y 1% de Cochabamba. Sin embargo, la pregunta se fue materializando hasta convertirse en certeza. Un día apareció por las redes Teófilo Sullca y me dijo que, yendo de Tarija a Bermejo, en la zona subtropical que está adelante de Emborozú, posee 3.5 hectáreas produciendo café, y preguntaba qué podía hacer con ellas; a esa realidad tarijeña, se han sumado Iván Arnold, Coqui y Gringo Baracatt, bajo el asesoramiento de Orlando Saucedo Iannone y Laurent Poulet (que ya lo producen en la Hacienda Benevento, en Santa Cruz). René Salomón compartió para sorpresa de propios y extraños, que, a pesar de volúmenes aún pequeños, Fautapo apoya la producción de café en Pando, alentando su exportación. En Magdalena, Beni, Paul Bruckner Barba me comentó que produce un café 70% de robusta y 30% de arábica, satisfaciendo la necesidad local. A dos kilómetros de Monteagudo, en Chuquisaca, Frida Wachtel y su esposo tienen una Granja Agro-Biológica con producción de café. Y para cerrar el circuito, me contó Frida que, en Tupiza, Potosí, la familia Bernal en el Hotel Reina Mora posee plantas de café en producción, existiendo lugares en Los Lípez en las fronteras con Argentina y Chile, de hermosos valles escondidos y con agua, donde también se produce café.